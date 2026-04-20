Имущество Магомеда Каитова выставлено на торги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

100% доли в ООО "Русмаркет", которые было изъято у бывшего директора МРСК Северного Кавказа Магомеда Каитова, выставлено на торги.

Как писал "Кавказский узел", в 2013 году бывшему главе МРСК Северного Кавказа Магомеду Каитову было предъявлено обвинение в мошенничестве по делу о хищении четырех миллиардов рублей. Сам Каитов отвергал обвинения. В марте 2017 года он был заподозрен в неуплате 48 млн рублей налогов. В конце сентября 2025 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал Генпрокуратуру и изменил территориальную подсудность разбирательства, в котором участвует компания "Русмаркет". 16 апреля суд изъял у Каитова комплекс электросетей Хасавюрта.

Росимущество выставило на торги 100% доли в ООО "Русмаркет", которое было изъято у бывшего генерального директора МРСК Северного Кавказа Магомеда Каитова, пишут 18 апреля "Ведомости".

Начальная цена составляет 238,78 миллионов рублей без НДС, заявки принимаются до 23 апреля.

Формально "Русмаркет" принадлежал сыну председателя Арбитражного суда Ставропольского края Даниилу Лысенко и Андрею Жаркову, однако следствие доказало, что контроль за предприятием осуществлял Каитов, информирует "Коммерсант".