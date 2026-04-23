Кавказский узел

11:44, 23 апреля 2026

Житель Кубани задержан за попытку вступить в украинское подразделение

Задержание силовиками жителя Кубани. 23 апреля 2026 г. Скриншот видео ФСБ России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Краснодарского края задержан силовиками при попытке выезда из России.

Как писал "Кавказский узел",  в марте суд в России заочно приговорил к 14 годам заключения гражданина Грузии Шмаги Дигмелашвили, признав его участником боевых действий на стороне Украины.

Житель Каневского района Кубани 1989 года рождения задержан, поскольку планировал вступить в ряды военизированного украинского подразделения. По версии спецслужбы, россиянин сам вышел на связь с представителем украинского объединения, которое признано в России террористической организацией и запрещено. Мужчина получил «необходимые инструкции от куратора», после чего попытался уехать из страны, со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Краснодарскому краю сообщил ТАСС. Название украинского подразделения в сообщении не приводися.
Уголовное дело расследуют по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Судя по кадрам, мужчину задержали в тот момент, когда он сел в микроавтобус, следующий из Краснодара в Донецк. Силовики зашли в автобус, надели на мужчину наручники, вывели его и посадили в свой автомобиль, следует из ролика ФСБ, опубликованного РИА «Новости».

Напомним, что в феврале Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии гражданина Украины Богдана Мусихина, который в составе добровольческого батальона участвовал в боевых действиях против российских военных.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

