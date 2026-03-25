Гражданин Грузии заочно осужден в России за участие в боях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в России заочно приговорил к 14 годам заключения гражданина Грузии Шмаги Дигмелашвили, признав его участником боевых действий на стороне Украины.

Как писал "Кавказский узел", после начала боевых действий на Украине суды в России неоднократно выносили гражданам Грузии приговоры по статье о наемничестве. Так, в декабре 2025 года суд заочно приговорил к 28 годам колонии гражданина Грузии Гиорги Парцванию, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

В мае 2025 года суд в России приговорил заочно к 14 годам лишения свободы гражданина Грузии Торнике Гогуадзе, который с 2022 года участвует в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

Суд вынес заочный приговор 42-летнему гражданину Грузии Шмаги Дигмелашвили, признав его виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте; предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы), заявила 24 марта Генпрокуратура России.

"Установлено, что в марте 2022 года Дигмелашвили прибыл на территорию Украины, где в качестве наемника вступил в Грузинский национальный легион. На тренировочных базах ВСУ он прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием и до осени 2025 года принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Российской Федерации", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Дигмелашвили объявлен в международный розыск и заочно арестован. "Дигмелашвили заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

Напомним, в ноябре 2023 года Минобороны России сообщило о пленении двух граждан Грузии - Георгия Гоглидзе и Георгия Чубетидзе. По версии ведомства, они были снайперами во втором "Интернациональном легионе" Украины. Руководитель "Интернационального легиона" заявил, что эти бойцы не были в его подразделении, но призвал власти Грузии вмешаться в ситуацию и освободить их. Власти Грузии в ответ на это заявили, что у них "нет ресурса" заниматься освобождением пленных.

В апреле 2025 года Георгий Гоглидзе был приговорен к девяти годам строгого режима. Георгий Чубетидзе в феврале 2026 года был приговорен к пожизненному сроку лишения свободы.

Правозащитники признали Чубетидзе политзаключенным. "Женевская конвенция о защите жертв международных вооруженных конфликтов не признает наемниками тех, кто официально служит в вооруженных силах одной из воюющих сторон. Все иностранцы, которых обвиняют в наемничестве, служили по контракту в официальных подразделениях украинской армии", - пояснил проект "Поддержка политзеков. Мемориал".