×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:07, 25 марта 2026

Гражданин Грузии заочно осужден в России за участие в боях

Военный и суд. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в России заочно приговорил к 14 годам заключения гражданина Грузии Шмаги Дигмелашвили, признав его участником боевых действий на стороне Украины.

Как писал "Кавказский узел", после начала боевых действий на Украине суды в России неоднократно выносили гражданам Грузии приговоры по статье о наемничестве. Так, в декабре 2025 года суд заочно приговорил к 28 годам колонии гражданина Грузии Гиорги Парцванию, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

В мае 2025 года суд в России приговорил заочно к 14 годам лишения свободы гражданина Грузии Торнике Гогуадзе, который с 2022 года участвует в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

Суд вынес заочный приговор 42-летнему гражданину Грузии Шмаги Дигмелашвили, признав его виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте; предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы), заявила 24 марта Генпрокуратура России.

"Установлено, что в марте 2022 года Дигмелашвили прибыл на территорию Украины, где в качестве наемника вступил в Грузинский национальный легион. На тренировочных базах ВСУ он прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием и до осени 2025 года принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Российской Федерации", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Дигмелашвили объявлен в международный розыск и заочно арестован. "Дигмелашвили заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

Напомним, в ноябре 2023 года Минобороны России сообщило о пленении двух граждан Грузии - Георгия Гоглидзе и Георгия Чубетидзе. По версии ведомства, они были снайперами во втором "Интернациональном легионе" Украины. Руководитель "Интернационального легиона" заявил, что эти бойцы не были в его подразделении, но призвал власти Грузии вмешаться в ситуацию и освободить их. Власти Грузии в ответ на это заявили, что у них "нет ресурса" заниматься освобождением пленных.

Все иностранцы, которых обвиняют в наемничестве, служили по контракту в официальных подразделениях

В апреле 2025 года Георгий Гоглидзе был приговорен к девяти годам строгого режима. Георгий Чубетидзе в феврале 2026 года был приговорен к пожизненному сроку лишения свободы.

Правозащитники признали Чубетидзе политзаключенным. "Женевская конвенция о защите жертв международных вооруженных конфликтов не признает наемниками тех, кто официально служит в вооруженных силах одной из воюющих сторон. Все иностранцы, которых обвиняют в наемничестве, служили по контракту в официальных подразделениях украинской армии", - пояснил проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
