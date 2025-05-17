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03:42, 17 мая 2025

Гражданин Грузии осужден заочно за участие в боях на стороне Украины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в России приговорил к 14 годам лишения свободы заочно гражданина Грузии Торнике Гогуадзе, который с 2022 года участвует в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

Суд заочно приговорил гражданина Грузии Торнике Гогуадзе, который воевал на стороне Украины.

По данным следствия, в марте 2022 года Гогуадзе приехал на Украину и вступил в военизированное формирование в качестве наемника, прошел военную подготовку и участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих. За это он ежемесячно получал деньги, пишет 16 мая ТАСС со ссылкой на Следственной комитет Российской Федерации.

Суд счел вину Гогуадзе достаточной для вынесения ему заочного приговора по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Он приговорен к 14 годам лишения свободы и объявлен в международный розыск.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле суд приговорил к девяти годам строгого режима гражданина Грузии Георгия Гоглидзе, взятого в плен на Украине.

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Автор: "Кавказский узел"

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