Житель Ставрополья получил штраф за проукраинский лозунг

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 50 тысяч рублей оштрафовал суд жителя Георгиевска Илью Гущина за проукраинский лозунг, произнесенный близ храма.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, с тех пор жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Георгиевский городской суд в Ставропольском крае назначил штраф местному жителю Илье Гущину по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). Протокол на мужчину составили в день празднования Пасхи, в тот же день суд рассмотрел его дело, сообщила сегодня “Медиазона”*.

Согласно постановлению суда, вечером 12 апреля мужчина выходил из собора Георгия Победоносца и выкрикнул два слова в поддержку Украины в присутствии полицейских и прихожан.

"Данные слова граждане, находящиеся на территории храма, восприняли как дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации и поддержки вооруженных сил Украины", - говорится в документе на сайте суда. Вооруженные силы в лозунге, который произнес Гущин, не упоминались.

В суде мужчина раскаялся и признал себя виновным. Он утверждал, что "пошутил и ничего плохого не имел в виду”. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

"Кавказский узел" писал, что пенсионер из Камышина Гайритин Суманаков дважды получал штрафы по статье о дискредитации российских военных за лайки в "Одноклассниках". Также в начале апреля стало известно, что суд поместил в СИЗО 30-летнего жителя Ставропольского края, обвиненного по уголовной статье о распространении ложной информации о российских вооруженных силах из-за комментариев в мессенджере.

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявили правозащитники. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули они.

В конце 2025 года суд в Черкесске заочно приговорил юриста и активиста Рамазана Мхце к восьми годам колонии, признав его виновным в распространении ложной информации о российских военных по мотивам политической ненависти.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.