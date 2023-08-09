09 августа 2023, 03:48

Следователь и адвокат в Нальчике обвинены во взаточничестве

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Следователь полиции задержан в Нальчике за получение взятки в крупном размере, а адвокат - за посредничестве в ее получении, сообщил Следком.

В отношении следователя Следственного управления УМВД по городу Нальчику и адвоката адвокатской палаты Ставропольского края возбуждено уголовное дело.

Следователь обвиняется в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ), а адвокат - в посредничестве в получении этой взятки (пункт "б" части 3 статьи 292.1 УК РФ), говорится в сообщении, опубликованном 8 августа в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, в июле следователь получил в производство уголовное дело, возбужденное против местного жителя, обвиняемого по статье 200.3 УК РФ (незаконное привлечение средств дольщиков). Мужчина был помещен под домашний арест. У следователя возник умысел за взятку изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Он предложил адвокату обвиняемого сделать это за 300 тысяч рублей. Адвокат рассказал про предложение следователя своему клиенту. Тот, в свою очередь, обратился в местное управление ФСБ. Адвокат и следователь были задержаны в ходе оперативных мероприятий.

Следствие обратилось в суд с ходатайством заключить следователя УМВД под стражу, а адвокату, ввиду активного содействия следствию, мера пресечения, связанная с ограничением свободы, не избиралась.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 31 августа 2022 года Нальчикский горсуд приговорил бывшего замминистра сельского хозяйства Аслана Малкарова к пяти годам лишения свободы условно, а бывшего начальника ОБЭП полиции Нальчика Аниуара Бегретова к штрафу в 70 миллионов рублей. Бегретов был признан виновным в попытке получения взятки в крупном размере, а Малкаров - в посредничестве во взяточничестве. В апреле текущего года апелляционная инстанция снизила размер штрафа Бегретову с 70 миллионов до 3,5 миллиона рублей.

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Примечание:

"Три региона юга России вошли в десятку самых коррумпированных в рейтинге Генпрокуратуры", "Двое полицейских из Кабардино-Балкарии задержаны по делу о взятке", "Полковник полиции из Кабардино-Балкарии арестован по делу о взяточничестве".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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