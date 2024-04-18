18 апреля 2024, 10:47

Двое полицейских из Кабардино-Балкарии заподозрены в систематическом взяточничестве

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Суд в Ессентуках поместил под стражу двоих сотрудников ГИБДД по Кабардино-Балкарии Мухамеда Ханикова и Мусу Канукоева, подозреваемых в систематическом получении взяток от водителей грузовиков на посту весового контроля "Урух" в Северной Осетии.

По версии следствия, двое инспекторов ГИБДД по Кабардино-Балкарии Мухамед Хаников и Муса Канукоев, замначальника территориального управления Ространснадзора по СКФО Мурад Макиев, двое его подчиненных Александр Хаматов и Олег Кибиров, а также еще трое гражданских лиц Юрий Алборов, Леван Макиев и Хасб Хачетлов входили в преступную группу, целью которой было систематическое получение взяток от водителей грузовиков, проезжающих пост весового контроля "Урух" в Северной Осетии. Машины пропускались за взятки без проверок даже при наличии явных нарушений.

Всем восьмерым вменяется часть 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц", предусматривает до 12 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Следствие считает, что преступную группу создал замначальника территориального управления Ространснадзора по СКФО Мурад Макиев, сообщил 17 апреля на своем сайте Следком.

Следствие обратилось в Ессентукский горсуд с ходатайством об аресте двух инспекторов ГИБДД по Кабардино-Балкарии и двух сотрудников Ространснадзора. "Одного подозреваемого заключили под стражу на два месяца, трех других – на один месяц и 30 суток", – привел 17 апреля "Интерфакс" сообщение пресс-службы суда.

Комментариев от представителей подозреваемых не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 9 августа 2023 года следователь полиции был задержан в Нальчике за получение взятки в крупном размере. 19 июля 2022 года стало известно, что начальник отдела по вопросам миграции заподозрен в вымогательстве взятки в 100 тысяч рублей.

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Примечание:

"Приставы в Кабардино-Балкарии осуждены за вымогательство взятки", "Чиновник в Кабардино-Балкарии заподозрен в мошенничестве", "Водители раскрыли в суде схему вымогательства на предприятии в Чегеме".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 апреля 2024, 11:41

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