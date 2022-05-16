Глава предприятия в Кабардино-Балкарии осужден за хищение зарплаты сотрудников

16 мая 2022, 13:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководитель МУП "Чегемское пассажирское автотранспортное предприятие" признан виновным в совершении более 70 эпизодов преступлений, сообщило Управление ФСБ по Кабардино-Балкарии.

"Установлено, что директор МУП осуществлял хищение чужого имущества (заработной платы сотрудников предприятия) путем обмана и с использованием своего служебного положения", - проинформировало УФСБ.

Глава автотранспортного предприятия признан виновным в получении взятки и мошенничестве (части 2 и 3 пункта "б" части 5 статьи 290 и часть 3 статьи 159 УК России). Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей, пишет со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

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