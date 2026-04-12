Военный осужден в Нальчике за неоднократное оставление места службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К семи годам колонии приговорил Нальчикский гарнизонный военный суд военнослужащего Виталия Туровского, который трижды покидал воинскую часть на длительные сроки.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Туровский осужден в Нальчике за самовольное оставление части, сообщает 11 апреля пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Суд установил, что Туровский 17 сентября 2024 года, 15 сентября 2025 года и 22 декабря 2025 года трижды не явился на службу в воинские части, дислоцированные в Самарской области и Северной Осетии. Во всех случаях он проживал и работал в Кабардино-Балкарии до, соответственно, 13 августа 2025 года, 5 ноября 2025 года и 22 марта 2026 года. В каждом случае его задерживали сотрудники полиции.

В суде Туровский вину признал, заявил, что сожалеет о содеянном. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В карточке на сайте суда сказано, что дело Виталия Туровского поступило на рассмотрение суда 3 апреля.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".