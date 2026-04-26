Парапланерист получил травмы в Кабардино-Балкарии

Во время жесткой посадки в Чегемском районе получил травмы ноги и руки парапланерист.

По данным Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, на которые ссылается РИА "Новости", инцидент произошел вечером 25 апреля. Пострадавшему оказана первая помощь, на носилках его транспортировали до автодороги, а затем на машине доставили в больницу.

По факту происшествия организовала проверку Южная транспортная прокуратура. По ее данным, жесткая посадка произошла в районе взлетно-посадочной площадки парадрома "Флай Чегем".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2025 года в верховьях Чегемского ущелья получил травму ноги в результате жесткой посадки белорусский парапланерист.

