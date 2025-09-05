×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:50, 5 сентября 2025

Парапланерист пострадал в горах Кабардино-Балкарии

Сотрудники МЧС во время поиска парапланериста. 5 августа 2025 г. Фото: МЧС РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Белорусский парапланерист получил травму ноги в результате жесткой посадки в верховьях Чегемского ущелья и попросил о помощи спасателей.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября спасатели эвакуировали с Эльбруса туристку из Москвы, которая получила травмы во время камнепада. За несколько дней до этого в горах Кабардино-Балкарии во время камнепада погиб бывший президент Федерации альпинизма Кубани Александр Расторгуев, а двое участников его группы получили травмы. 

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда эвакуировали из Чегемского ущелья травмированного парапланериста. 

40-летний спортсмен из Белоруссии повредил ногу в результате жесткой посадки в верховьях ущелья. В операции участвовали двое спасателей, они доставили пострадавшего вниз и передали медицинской бригаде, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве не уточнили, в каком состоянии находится пострадавший парапланерист в результате травмы. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
23:57, 4 сентября 2025
Житель Кабардино-Балкарии обвинен в мошенничестве с землями нацпарка "Приэльбрусье"
Женщина и автомобильный номер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 3 сентября 2025
За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Эвакуация туристки с Эльбруса. 2 сентября 2025 г. Фото: https://sk-news.ru/news/accident/87823/
16:47, 2 сентября 2025
Туристка из Москвы пострадала при камнепаде на Эльбрусе
Схрон патронов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:33, 27 августа 2025
За неделю с 18 по 23 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Нападение на судью в Камышине. Кадр видеозаписи камеры наблюдения. Скриншот https://bloknot-volgograd.ru/news/sudyu-zhestoko-ubili-v-kamyshine--1888620
02:08, 20 августа 2025
За неделю с 11 по 17 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России убит один человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
14:12, 31 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Социальный фонд России отказывает в выплате за умершего от ковида доктора
Фото
17:27, 20 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Долгое ожидание. Снова о проблеме предоставления жилья сиротам
Фото
17:43, 9 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Обрушение канатки в Нальчике
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
13:34, 5 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Как сначала продали, а потом снесли магазины Каббалкпотребсоюза
Фото
14:42, 4 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Профессор Хоконов продолжает выигрывать суды, отстаивая свои права
Фото
12:27, 2 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
В Кабардино-Балкарии продолжают разрушать древние курганы
Фото
14:12, 31 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Социальный фонд России отказывает в выплате за умершего от ковида доктора
Фото
15:22, 29 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
10
Наследственное дело. Тяжба продолжается
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Алби Кордзая. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/168891-albi-kordzaia-obviniaemoi-v-oskorblenii-tei-tsulukiani-naznacheno-10-sutok-administrativnogo-aresta/
05 сентября 2025, 16:47
Грузинская активистка Алби Кордзая в третий раз приговорена к аресту

Железная дорога. Фото Елены Синеок, Юга.ру
05 сентября 2025, 12:55
В Краснодаре арестован подросток по делу о поджогах на железной дороге

БПЛА на городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05 сентября 2025, 08:59
Военные насчитали 13 сбитых беспилотников в Ростовской области

Осужденный в зале суда. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
04 сентября 2025, 12:59
Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие в части

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше