Парапланерист пострадал в горах Кабардино-Балкарии

Белорусский парапланерист получил травму ноги в результате жесткой посадки в верховьях Чегемского ущелья и попросил о помощи спасателей.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября спасатели эвакуировали с Эльбруса туристку из Москвы, которая получила травмы во время камнепада. За несколько дней до этого в горах Кабардино-Балкарии во время камнепада погиб бывший президент Федерации альпинизма Кубани Александр Расторгуев, а двое участников его группы получили травмы.

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда эвакуировали из Чегемского ущелья травмированного парапланериста.

40-летний спортсмен из Белоруссии повредил ногу в результате жесткой посадки в верховьях ущелья. В операции участвовали двое спасателей, они доставили пострадавшего вниз и передали медицинской бригаде, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве не уточнили, в каком состоянии находится пострадавший парапланерист в результате травмы.

