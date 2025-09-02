Туристка из Москвы пострадала при камнепаде на Эльбрусе

Спасатели эвакуировали с Эльбруса туристку из Москвы, которая получила травмы во время камнепада.

Как писал "Кавказский узел", бывший президент Федерации альпинизма Кубани Александр Расторгуев погиб 27 августа при восхождении на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии, попав под камнепад. Еще одна участница восхождения получила травму, ее спасатели эвакуировали в Нальчик. Тело погибшего альпиниста эвакуировали с горы спустя два дня, 29 августа.

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда эвакуировали со склона Эльбруса туристку, пострадавшую во время камнепада. Группа из восьми человек, в которой находилась пострадавшая женщина, не зарегистрировала свое восхождение.

Инцидент произошел в районе скал Пастухова на высоте 4600 метров. В результате падения камня 35-летняя женщина получила травмы, после чего группа запросила помощи спасателей, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Пострадавшую туристку, которая приехала в Кабардино-Балкарию из Москвы, спасатели эвакуировали на поляну Азау и передали медицинской бригаде. Данных о состоянии женщины и характере ее травм ведомство не приводит.

