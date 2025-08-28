×

22:58, 28 августа 2025

Двое альпинистов стали жертвами камнепада в горах Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший президент Федерации альпинизма Кубани Александр Расторгуев погиб при восхождении на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии, попав под камнепад. Еще одна участница восхождения получила травму, ее спасатели эвакуировали в Нальчик. 

О ЧП в горах Кабардино-Балкарии стало известно сегодня днем. Группа из трех альпинистов, совершавшая восхождение на на гору Джанги-Тау, попала под камнепад на высоте 5085 метров, один из них в результате получил смертельные травмы. 

Сотрудники МЧС на вертолете организовали операцию по спасению двух других участников группы. В 18.40 мск пострадавшая альпинистка с травмой руки была эвакуирована из ущелья и доставлена в Республиканскую клиническую больницу Нальчика, второй участник группы самостоятельно спустился к альплагерю “Безенги”, сообщил Telegram-канал ведомства. 

Под камнепад группа попала еще 27 августа. Житель Краснодара от полученных травм погиб на месте, а “двое других участников восхождения с различными телесными повреждениями были эвакуированы спасателями”, говорится в сообщении Следкома Кабардино-Балкарии.

Эвакуация тела погибшего альпиниста назначена на пятницу, 29 августа, добавили в МЧС по Кабардино-Балкарии. 

Погибший - бывший президент Федерации альпинизма Кубани, 68-летний мастер спорта по альпинизму Александр Расторгуев, следует из сообщения Федерации альпинизма России. Его группа начала восхождение на Джанги-Тау 25 августа. 

По данным Федерации альпинизма, Расторгуев совершил более 200 восхождений. Кубанскую федерацию альпинизма он возглавлял в 2010-2011 годах.  Коллеги Расторгуева из Кубанской федерации альпинизма считают его гибель трагической случайностью, отмечая, что он был “серьезным профессионалом” и очень любил район Безенги, однако камнепады в горах абсолютно непредсказуемы. 

“Сам он жил в Новороссийске. Альпинизмом всю жизнь занимался. Он очень хорошо знал горы в этом районе, он там всегда ходил. По альпинистским меркам сложные горы. По той информации, которая есть, случился камнепад, скорее всего, какая-то случайность произошла. Камнепад — это в принципе частое явление, но не во всех местах это происходит регулярно: в каких-то местах это часто происходит и про это все знают, а в каких-то местах это происходит неожиданно”, - цитирует представителя федерации “Подъем”.

Маршрут, которым шла группа Расторгуева считался безопасным, спортсмены соблюдали все правила, отмечает со слов директора учебно-спортивной базы "Безенги" Алия Анаева Telegram-канал "112".

Автор: "Кавказский узел"

