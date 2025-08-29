Погибший кубанский альпинист эвакуирован с горы Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии

Спасатели на вертолете эвакуировали с горы Джанги-Тау тело альпиниста из Краснодарского края, погибшего в результате камнепада двумя днями ранее.

Как писал "Кавказский узел", бывший президент Федерации альпинизма Кубани Александр Расторгуев погиб при восхождении на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии, попав под камнепад. Еще одна участница восхождения получила травму, ее спасатели эвакуировали в Нальчик.

Группа начала восхождение на Джанги-Тау 25 августа и попала под камнепад через два дня, 27 августа. Расторгуев совершил более 200 восхождений. Кубанскую федерацию альпинизма он возглавлял в 2010-2011 годах. Маршрут, которым шла группа Расторгуева, считался безопасным.

Поисковая операция на горе Джанги-Тау завершилась сегодня утром, сотрудники Эльбрусского высокогорного спасательного отряда эвакуировали тело погибшего альпиниста, сообщило МЧС по Кабардино-Балкарии.

В операции с применением вертолета участвовали восемь спасателей. Тело 68-летнего спортсмена из Краснодарского края передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов, отмечается в сообщении ведомства.

Видео о том, как проходила операция, опубликовано в Telegram-канале ведомства. Спасатели добрались до места, где произошел камнепад, и доставили тело погибшего на склон, куда мог подлететь вертолет.

“Печально было наблюдать за работой спасателей. Мы сейчас в Безенги. 27 августа тоже шли по этому ущелью, камнепадов было много”, - написала под публикацией МЧС пользовательница с ником “Фея Элли”.

