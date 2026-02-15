×

Кавказский узел

Лента новостей
11:48, 15 февраля 2026

Канатки на "Эльбрусе" возобновили работу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии сегодня открылись для туристов четыре из пяти канатных дорог, лишь наиболее высоко расположенная закрыта из-за сильного ветра.

Как писал "Кавказский узел", днем 14 февраля были закрыты в связи с сильным ветром три из пяти канатных дорог на курорте "Эльбрус": Мир-2 – Баштала, Баштала – Чиран и Мир – Гарабаши.

Согласно данным на сайте курорта, на "Эльбрусе" пять канатных дорог: Азау – Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор – Мир (3000 м - 3500 м), Мир-2 – Баштала (3500 м - 3560 м), Баштала – Чиран (3560 м - 3300 м) и Мир – Гарабаши (3500 м - 3847 м).

Канатная дорога Мир – Гарабаши закрыта "в связи с погодными условиями (ветер свыше 15 м/с)", сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса".

Остальные канатки (Азау – Кругозор, Кругозор – Мир, Мир-2 – Баштала и Баштала – Чиран) работают с 9.00 мск. Также открыты для катания лыжные трассы Мир – Кругозор, Баштала – Чиран, Кругозор – Азау и учебный склон «Саби Парк», говорится в сообщении.

Напомним, 6 декабря 2025 года состоялось официальное открытие горнолыжного сезона на курорте "Эльбрус". По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

В сентябре 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще несколько человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. В январе дело было передано в суд.

Также прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших потребовал 10 миллионов рублей компенсации за гибель отца, второй - 15 миллионов рублей.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

Автор: "Кавказский узел"

Канатная дорога на Эльбрусе. Фото: пресс-служба курорта https://resort-elbrus.ru/
