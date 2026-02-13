Суд в Кабардино-Балкарии отказал подростку-инвалиду в компенсации за ошибку врачей

После операции в московской клинике житель Кабардино-Балкарии Исламбек Мамедов оказался прикованным к инвалидной коляске пожизненно. Он потребовал от больницы компенсации, но суд счел, что врачи не нанесли ущерба здоровью молодого человека.

У жителя Чегемского района Кабардино-Балкарии Исламбека Мамедова в подростковом возрасте диагностировали сколиоз и кифоз (искривление позвоночника в тяжелой форме). Местные врачи направили его на операцию в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве.

Подростка прооперировали в конце мая 2022 года, на тот момент Исламбеку было 16 лет. До операции юноша свободно передвигался без посторонней помощи и вспомогательных средств, активно готовился к поступлению в институт.

Результаты операции

Попытка врачей восстановить форму позвоночника путем фиксации позвонков стержнями привела к тяжелому осложнению: уже в процессе операции у пациента было нарушено кровообращение в спинном мозге, и врачам пришлось удалить только что установленные стержни. В результате у Мамедова развились паралич ног и нарушение функций тазовых органов, сообщает Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

В августе 2022 года подростку провели повторную коррекцию и стабилизацию позвонков стержнями, но восстановить здоровье ему не удалось. Уже в октябре того же года Исламбеку Мамедову присвоили инвалидность детства, а в мае 2024 года ему дали инвалидность первой группы бессрочно.

Неврологические осложнения после операции привели к тому, что нижняя часть туловища пациента полностью атрофировалась, он не может самостоятельно ходить и стоять. Сейчас молодой человек прикован к инвалидной коляске и на всю оставшуюся жизнь "зависим от подгузника, который ему меняет мать", говорится в публикации на сайте организации.

Судебный процесс

Осенью 2025 года Исламбек Мамедов подал в Чегемский городской суд иск, требуя взыскать с московской клиники материальный ущерб за причиненный вред здоровью и компенсацию морального вреда. Моральный вред он оценил в 10 млн рублей, материальный вред подтверждался квитанциями по оплате реабилитации - семья Мамедова с декабря 2022 года потратила на нее более 2,25 млн рублей.

17 октября 2025 года Чегемский районный суд отклонил иск Мамедова. Несмотря на возражения его представителя, суд положился на основной довод ответчика - экспертное заключение, подготовленное "Бюро судебно-медицинской экспертизы". В нем утверждалось, что врачи правильно поставили диагноз Исламбеку Мамедову и выполнили операцию корректно в соответствии со всеми правилами, а возникшее у пациента осложнение было "непредсказуемым и необратимым".

Адвокат Мамедова привел более десяти оснований в пользу того, что предоставленное суду заключение не может быть допустимым доказательством по делу. Он, в частности, указывал, что возникшее у истца осложнение (ишемия спинного мозга), несмотря на редкость, известно в практике подобных хирургических операций, а значит, оно было потенциально возможным, а не "непредсказуемым". Итоговый вывод экспертизы о том, что "последствия нарушения кровообращения в спинном мозге по ишемическому типу, развившегося вследствие тракционного повреждения в ходе первой операции", не расцениваются как "осложнение, причинившее вред здоровью", адвокат назвал абсурдом.

Хотя пациент подписывал согласие на операцию, в котором есть общее указание на "возможность неврологических осложнений", он не был исчерпывающе проинформирован о всех возможных рисках, включая развитие паралича.

Исламбек Мамедов подал апелляцию на решение Чегемского райсуда, но судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Кабардино-Балкарии также отказалась удовлетворить его требования. В решении от 25 декабря 2025 года утверждается, что врачи, проводившие операцию, своими действиями "не причинили вреда" здоровью Мамедова.

