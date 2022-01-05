Туристы призвали улучшить условия на курорте "Эльбрус"

05 января 2022, 21:54

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По дороге на курорт "Эльбрус" туристам приходится стоять в больших пробках, очереди на подъемники велики, а коронавирусные ограничения многими игнорируются, указали посетившие курорт в январе пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", после закрытия многими странами границ из-за пандемии коронавируса российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри своей страны, в частности, на Северном Кавказе. Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии открылся 4 декабря 2021 года. В первый день сезона в очереди в кассу пришлось стоять больше часа, пожаловались посетители курорта. На новогодние праздники в Приэльбрусье были подготовлены пять дополнительных автопарковок на 2000 мест, от них туристы могут доехать до мест отдыха на бесплатном транспорте, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Видеоролик об остановке на курорте "Эльбрус" был опубликован 5 января в Instagram-паблике 07.news, который имеет более 206 тысяч подписчиков, и набрал к 21.50 мск 5 января 1983 лайка и 132 комментария.

Пользователи соцсети огорчились из-за больших очередей на курорте. "В горах хорошо, но дома по "Пятнице" классная передача, и в очереди стоять не надо" - написал d.a.r._07.kbr. "Почему туристы стоят в очереди, нету простых элементарных условий", - написала _margo_salam0505.

Часть пользователей возмутились несоблюдением коронавирусных ограничений на курорте. "Там у них "короны" нету? Праздники закончатся, опять скажут, что больных много. Почему мы должны страдать из-за гуляющих и отдыхающих в своё удовольствие?" - возмутилась bgtv_allina_1980.

"Сейчас на курорте, а завтра в ковидном госпитале", - написала elena.pokhodnia. "Люди себя должны беречь, ради удовольствия рискуют жизнью", - считает kerimei7. "Ну, прям, социальная дистанция бросается в глаза! И главное - все в масках!" - сыронизировал buzzhigit65.

"Сзади ковид стоит и нервно курит", - написал shchodzhen6. "Сзади ковид стоит и думает - вы все мои", - поддержал его 777_romantik. "Коронавирус - говорили они, большая смертность - говорили они.. ага-ага!" - написал malyshariki_65. "Они говорят, говорят, а мы толпимся, толпимся", - указала __elena_anele__. "К середине января скорые будут носиться по всей республике, и откроют закрытые госпитали, и будет пятый этап", - считает amer_8584.

"А где ковид? В больницу без кода не принимают и в кинотеатр не зайти, да и много куда не подойдёшь без прививки, а тут даже нету ковида. Вот и всё, что надо знать о власть держащих", - считает kikimora_jaga__. "Больница и кинотеатр в помещении, а здесь свежий воздух. Когда на улице требовали QR-код? - возразила ей k_maryana_07.

"Там без QR-кода снаряжения не выдают", - сообщила о требованиях сотрудников курорта royal_clean07. "Лично у меня нигде и ни разу не спросили", - возразила на это al.eksa4239.

"Может, они все привитые. В гостиницах тоже порядок при заселении есть", - отметила zamiragiaurgieva. "Надоел негатив, всем отдыхающим хорошего отдыха", - пожелала apazhevaradima.

Также в соцсетях появились ролики с большими пробками на дорогах в сторону Приэльбрусья. Один из видеороликов о пробках на пути в курорт "Эльбрус" был опубликован 5 января в Instagram- паблике snow_elbrus (имеет более 7600 подписчиков) и набрал к 21.50 мск 5 января 2127 просмотров.

"Ого, досюда еще не было", - написал sulabsx. "Курорт поднимается", - отметил endru_berrimor_07. "Куда они все", - иронично спросила raya__lll.