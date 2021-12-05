Посетители курорта "Эльбрус" пожаловались на очереди и качество трасс

05 декабря 2021, 12:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В первый день горнолыжного сезона на курорте "Эльбрус" в очереди в кассу пришлось стоять больше часа, пожаловались посетители курорта. Другие туристы обратили внимание администрации "Эльбруса" на сомнительное качество некоторых участков трасс.

Как писал "Кавказский узел", горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" открылся 4 декабря. В первые дни будут открыты лишь три трассы, в основном повышенного уровня сложности: со станции "Мир" на высоте 3500 м к "Кругозору" спускаются синяя и красная трассы по 2 км каждая, а на самой высокой станции, 3847 м, будет открыта одна красная трасса длиной 1,2 км, сообщила 2 декабря компания "Кавказ РФ". Всего в новом сезоне на курорте "Эльбрус" будут доступны 17 километров трасс всех уровней сложности, уточнила компания.

С 27 октября для поездки на канатных дорогах курорта "Эльбрус" требуется QR-код, результат ПЦР-теста или справка по перенесенном коронавирусе. До начала горнолыжного сезона документы необходимо показывать в кассе, а после начала сезона проверка будет организована в предкассовой зоне для экономии времени на обслуживание, сообщило в тот же день ОАО "Курорты Северного Кавказа". Для тех, кто решил посетить кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Администрация "Эльбрус" поздно вечером 4 декабря призвала посетителей курорта поделиться впечатлением от катания на трассах в первый день сезона.

"Кто открывал сегодня сезон с нами, пишите: как вам трассы? Как снег? Видели отзывы: "огонь", "народу немного", "снега достаточно", "камней нет". Но напишите про лично ваш опыт. Он будет полезен и нам, и тем, кто ещё сомневается, ехать ли уже", - говорится в публикации, размещенной на странице курорта в Instagram.

К 12.23 мск под публикацией размещено 40 комментариев. Авторы некоторых из них пожаловались на длинные очереди у касс. "Очередь в кассу с 10 до 11.15. Что это было? По трассам вопросов нет. Просто отлично", - написал, в частности, doctor_tooth.

"Все было отлично, снег мягкий, но эти ужасные очереди с утра на кассе! Это была жесть", - пожаловалась julia_ermakova.kr.

Другие комментаторы рассказали, что на лыжных трассах встречаются камни. "Отлично сегодня покатали, трассы в целом [на] 5, но к вечеру уже небольшие камушки были на отдельных участках и на участке Кругозор-Азау был участок неприятный с плотными комками снега", - написал, в частности, alekseiorlov930.

"От Мира до Кругозора много щебня на трассе, снега мало, но погода была шикарная, безоблачная. Сегодня облачно, видимость плохая, щебня от Мира стало ещё больше", - написал 5 декабря master_maxim.

"Затестили ГараБаши- Азау. Ни одного камня", - поделился впечатлением zumbaerbet. "Камни есть. Ниже Кругозора встречаются большие", - сообщил aeroanapa.

Напомним, в связи с закрытыми из-за пандемии коронавируса границами туристы обратили внимание на курорты внутри страны, в частности на курорты Северного Кавказа. Спрос на путевки в Приэльбрусье, Домбай и Архыз резко возрос, гостиничный фонд на выходные и праздники полностью загружен, рассказали в феврале 2021 года "Кавказскому узлу" представители турфирм.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

На "Кавказском узле" опубликована справка "ОАО "Курорты Северного Кавказа"".