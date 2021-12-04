Горнолыжный сезон открыт на курорте "Эльбрус"

04 декабря 2021, 09:36

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На курорте "Эльбрус" с 4 декабря начался горнолыжный сезон, информировала администрация.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 декабря компания "Кавказ РФ" заявила, что горнолыжный курорт на "Эльбрусе" будет открыт 4 декабря. При посещении курорта обязательны QR-коды или альтернативные документы, отметили в администрации "Эльбруса".

На курорте "Эльбрус" открыт горнолыжный сезон, сообщила сегодня администрация курорта. "Друзья, поздравляем всех с началом горнолыжного сезона", – сказано в публикации, размещенной сегодня на странице администрации курорта в Instagram.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Для тех, кто решил посетить кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов". На "Кавказском узле" также опубликована справка "ОАО "Курорты Северного Кавказа".