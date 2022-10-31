Сертификат на материнский капитал. Фото: https://duma.tomsk.ru

31 октября 2022, 13:39

Девять человек обвинены в афере с маткапиталом на 420 миллионов в двух республиках СКФО

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обвинение по нескольким уголовным статьям предъявлено девяти предполагаемым участникам преступной группы, обманувшим в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии более 340 получателей маткапитала, сообщила прокуратура.

Прокуратура Северной Осетии утвердила обвинительное заключение по делу девяти человек, которые обвиняются в участии в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ), мошенничестве при получении выплат организованной группой (часть 4 статьи 159.2 УК РФ) и легализации преступных доходов (часть 3 статьи 174.1 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

По версии следствия, не позднее сентября 2010 года 39-летний житель Нальчика создал, а затем руководил преступным сообществом на территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Участники сообщества от имени потребительского кооператива заключили более 340 мнимых сделок с обладателями сертификатов на маткапитал, пообещав денежные займы на покупку и строительство жилья.

"В действительности владельцы сертификатов не являлись членами кооператива и целевые займы на приобретение (строительство) жилья им не выдавались. Таким образом злоумышленники совершили хищение федеральных бюджетных средств в размере более 420 млн рублей", - говорится в публикации в Telegram-канале прокуратуры.

После того, как обвиняемые получат копии обвинительного заключения, дело будет направлено в Советский райсуд Владикавказа для рассмотрения по существу, отмечается в сообщении.

Часть 2 статьи 210 УК РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, часть 4 статьи 159.2 УК РФ – до 10 лет лишения свободы, часть 3 статьи 174.1 УК РФ – до пяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал и о других случаях мошенничества с деньгами маткапитала в Северной Осетии. Так, в июле 2017 года восемь человек были обвинены в хищении 26,8 миллиона рублей, выделенных из бюджета на поддержку 72 семей с детьми. Организатором группы, которая действовала в Моздоке в 2011-2013 годах, следствие сочло руководителя одного из кредитных потребительских кооперативов. С владельцами сертификатов на получение материнского капитала заключались фиктивные договоры целевого займа, в результате чего кооператив получал право на средства маткапитала заемщиков.

В июле 2014 года трое жителей Кабардино-Балкарии были обвинены в хищении маткапитала на сумму свыше 300 миллионов рублей. По версии следствия, они предоставляли услуги по незаконному обналичиванию средств материнского капитала в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, заключая фиктивные договоры о выдаче беспроцентных кредитов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"14 жителей Северной Осетии стали жертвами финансовой пирамиды", "Нальчанка обвинена в мошенничестве с маткапиталом на 103,7 миллиона", "Жительница Карачаево-Черкесии обратилась за помощью к Колокольцеву по делу о хищении маткапитала".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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