Подрядчик обвинен в хищении денег на благоустройство Нарткалы

Прокуратура на фоне жалоб жителей Кабардино-Балкарии на некомфортную городскую среду отчиталась о передаче в суд дела о хищении бюджетных денег при выполнении работ по благоустройству в Нарткале.

По версии следствия, в 2018 году директор компании, взявшейся за выполнение муниципального контракта, похитил более 400 тысяч рублей. Ему грозит до шести лет заключения и взыскание суммы причиненного ущерба.

Уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения направлено в Урванский районный суд, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" неоднократно писал о жалобах жителей Кабардино-Балкарии на некомфортную городскую среду. Так, нарткалинцы в январе через соцсети указали на несанкционированную свалку в районе железнодорожного вокзала.

Даже жители столицы республики, Нальчика, критикуют состояние городских дорог. В феврале пользователи Instagram пожаловались, что из-за грязи к школам в Нальчике сложно довезти детей и даже просто пройти туда пешком. В апреле мэрия Нальчика начала ямочный ремонт, но пользователи соцсети указали, что городские дороги нуждаются в капитальном ремонте.