Нагавкин пожаловался на нарушения при проведении экспертизы по его делу

18 мая 2024, 17:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лингвистическая экспертиза, которая легла в основу дела о дезорганизации работы СИЗО, проведена с нарушениями, заявил в жалобе руководству полиции волгоградский правозащитник Игорь Нагавкин и попросил привлечь экспертов к ответственности.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая на заседании суда по делу о дезорганизации работы СИЗО Игорь Нагавкин попросил признать недопустимым доказательством лингвистическую экспертизу его высказываний. Экспертиза была проведена с грубыми нарушениями закона, пояснил правозащитник.

Игорь Нагавкин обвинен в дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 УК РФ). Сам он заявил о провокации силовиков с водворением его в камеру к "педофилам", что и вызвало 15 мая 2023 года конфликт с сотрудниками изолятора. 26 декабря 2023 года в суде была допрошена автор экспертизы Юлия Новак. Отвечая на вопрос, каким образом она определила, что словах Нагавкина сотрудникам СИЗО содержалась угроза, Новак сказала, что такой вывод сделан после анализа контекста всего словесного спора Нагавкина с сотрудниками. Матерное слово, адресованное Нагавкиным сотрудникам СИЗО, она расценила как угрозу их жизни. Нагавкин счел, что эксперт сделала выводы "в угоду следствию".

Сегодня Игорь Нагавкин отправил через сайт ГУВД по Волгоградской области жалобу руководителю ведомства Дмитрию Вельможко на начальника отдела лингвистической экспертизы Павла Сивко и эксперта Юлию Новак. В своем обращении Нагавкин заявил, что при проведении экспертизы по его делу были допущены нарушения.

Корреспонденту «Кавказского узла» Игорь Нагавкин пояснил, что 10 июля 2023 года следователь в рамках процессуальной проверки назначил судебно-лингвистическую экспертизу, проведение которой было возложено на сотрудников ЭКЦ ГУ МВД по Волгоградской области. В этом постановлении следователь Кулагин поручил начальнику ЭКЦ Павлу Сивко разъяснить его эксперту Юлии Новак ее права и обязанности (согласно статье 57 УПК РФ). Сивко должен был также предупредить эксперта Новак об уголовной ответственности за составление заведомо ложного заключения (в соответствии со статьей 307 УК РФ).

Нагавкин подчеркнул, что подобные разъяснения имеют «огромное значение» в производстве по его делу. "Так как высшую ступень иерархии источников уголовно-процессуального права вслед за Конституцией РФ занимает именно Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Поскольку статья 57 УПК РФ, в отличие от ФЗ-73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», не только разъясняет права эксперта, но и его ответственность при производстве экспертизы и имеет значительные отличия", - пояснил Игорь Нагавкин.

В частности, эксперт не вправе давать заведомо ложное заключение, уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или суда. При этом в Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность за дачу заведомо ложного заключения (ч.5 ст.307 УК РФ) и за разглашение данных предварительного расследования (ч.6 ст.310 УК РФ).

"Данные права и ответственность ярко отличимы от статьи 16 (обязанности эксперта) и статьи 17 (права эксперта) ФЗ-73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», что и приводит к неправильному толкованию и пониманию закона некоторыми экспертами", - пояснил Игорь Нагавкин.

Были нарушены права эксперта перед проведением экспертизы и не было исполнено требование следователя

Правозащитник считает, что из подписки эксперта Юлии Новак, которую она дала 13 июля 2023 года, получив задание на исследования по его делу, видно, что эксперт «сама себе разъясняет права и обязанности эксперта», ссылаясь на статьи федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Начальник отдела лингвистических экспертиз, по информации Нагавкина, не разъяснил эксперту ее права и меру ответственности, предусмотренные статьей 57 УПК РФ.

"То есть были нарушены права эксперта перед проведением экспертизы и не было исполнено требование следователя Кулагина к начальнику ЭКЦ об обязательном разъяснении прав эксперту, что исключает законность проведенной экспертизы и, в силу части 1 статьи 75 УПК РФ, не может являться допустимым доказательством по уголовному делу", - заявил правозащитник.

По его словам, 14 мая в суде Юлия Новак сообщила, что начальник ЭКЦ обязан был дать ей разъяснения, предусмотренные УПК, и предупредить ее об уголовной ответственности. Новак заявила суду, что давала подписку по разъяснению ей статьи 57 УПК РФ, но когда её попросили указать, в каком месте в ее подписке от 13 июля 2023 года была прописана статья 57 УПК, Юлия Новак «на удивление всех присутствующих в зале суда заявила, что просто не написала, а после вообще заявила, что ей устно разъяснили».

Также, по его словам, в ходе допроса Юлия Новак не смогла сообщить суду о методике, которую она использовала во время производства экспертизы, и о том, зарегистрирована ли эта методика в Минюсте. "Это ставит вообще под сомнение её квалификацию", - пояснил Игорь Нагавкин.

Кроме того, по его словам, Юлия Новак не смогла пояснить суду, почему она в своем заключении взяла за основу выражение, которое Нагавкин вообще не произносил во время инцидента 15 мая 2023 года, «что подтверждает видеофонограмма, которую она определяет, как угроза смерти».

"Неразъяснение эксперту Новак требований статьи 57 УПК РФ привело к негативным последствиям, выраженным в том, что Юлия Новак не ходатайствовала перед следователем и начальником ЭКЦ о производстве комплексной экспертизы с привлечением экспертов психолога и фоноскописта. Она сделала заключение в области лингвистики с использованием исключительно своей фантазии и предвзятости", - заявил Игорь Нагавкин.

По мнению Нагавкина, фразу сотрудника СИЗО-5 «к вам будет применена физическая сила» Юлия Новак «рассмотрела односторонне, как предупреждение», хотя для подследственного Нагавкина она звучала как угроза. При этом следователь, ставя вопрос перед экспертом, не указывал, что нужно дать оценку только действиям подследственного Игоря Нагавкина, а предлагал ответить на вопрос, есть ли угроза в высказываниях и в отношении кого. Эксперт Новак, по мнению Нагавкина, «умышленно не взяла на исследование окончание» его выражения, которым он и окончил свою мысль и выражение, указанное на странице 11 экспертизы: «сумеете со мной базарить там кто-нибудь на свободе?». Правозащитник считает, что здесь речь идет «о диалоге, а не о том, что он кого-нибудь собирается убить или избить».

Именно её бурная фантазия привела к возбуждению против меня уголовного дела

Нагавкин также не согласен с экспертом в трактовках его фраз, содержащих ненормативную лексику. Он настаивает на том, что использованные им выражения являются фразеологизмами, а не конкретными угрозами, как посчитала эксперт. "Именно её бурная фантазия привела к возбуждению против меня уголовного дела по части 2 статьи 321 УК РФ", - заявил Игорь Нагавкин.

Все эти доводы Игорь Нагавкин изложил в своей жалобе главе регионального ГУВД, попросив организовать проверку в отношении начальника отдела судебно-лингвистической экспертизы ЭКЦ ГУ МВД по Волгоградской области. Также Нагавкин попросил Дмитрия Вельможко провести служебную проверку в отношении эксперта Юлии Новак, «чтобы дать объективную оценку её ответов в суде по данной экспертизе».

"По результатам проверки прошу привлечь к ответственности экспертов Сивко П.П. и Новак Ю.Ю. и поставить вопрос перед комиссией экспертов о лишении их статуса эксперта", - подытожил свою жалобу Игорь Нагавкин.

21 января Нагавкину удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО: она отказалась от финансовых претензий к правозащитнику, однако процесс по делу о дезорганизации работы учреждения продолжился.

Юрист Сергей Иващенко, который следит за судебными процессами Игоря Нагавкина, ознакомившись с копией его заявления на имя руководства ГУВД, заметил, что Нагавкин правильно указывает на приоритетность положений Уголовно-процессуального кодекса перед нормами федерального закона ФЗ-73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» и постановления Пленума Верховного суда РФ №28 от 2010 «О судебной экспертизе по уголовным делам».

"Если руководство ГУВД действительно в ходе проверки обнаружит, что эксперт и ее начальник во время проведения экспертизы нарушили закон, скорее всего, они лишатся своего статуса. Если же будет обнаружен подлог, или экспертное заключение будет признано заведомо ложным, эксперт Новак будет привлечена к уголовной ответственности по части 1 статьи 307 УК РФ (заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод)", - предположил Сергей Иващенко.

Юрист заметил, что в случае доказательства вины эксперта, она может понести наказание либо в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до трех месяцев. Если же эксперт в суде заявит о том, что ее экспертные выводы в заключении ложны, она будет освобождена от уголовного наказания.

Если работа эксперта будет признана незаконной, судебное преследование Игоря Нагавкина прекратится

"Главное в этом деле то, что если работа эксперта будет признана незаконной, судебное преследование Игоря Нагавкина прекратится, так как экспертное заключение является основой его обвинения. Суд же не наделен правами возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследования в целях восполнения его неполноты. Таким образом Нагавкину не нужно просить суд о назначении повторной экспертизы", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Иващенко.

Напомним, в 2016 году Игорь Нагавкин, который был тогда экспертом общероссийского движения "За права человека"* в Южном федеральном округе, был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений.

18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий из ломбарда и приговорил его к шести годам лишения свободы. Облсуд сократил ему срок лишения свободы на два месяца – до пяти лет и 10 месяцев. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

23 апреля 2024 года суд освободил Игоря Нагавкина от дальнейшего наказания в связи с истечением срока давности. В тот же день Нагавкин вышел из СИЗО в Ленинске и отправился домой в Калач-на-Дону. Он заявил, что будет добиваться полной реабилитации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.