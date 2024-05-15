Нагавкин попросил суд исключить экспертизу его высказываний из доказательств

15 мая 2024, 02:15

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Экспертиза лингвиста по делу о дезорганизации работы СИЗО-5 была проведена с грубыми нарушениями закона, заявил волгоградский правозащитник Игорь Нагавкин. Он попросил суд признать экспертизу недопустимым доказательством.

Как писал "Кавказский узел", в Ленинском суде Волгоградской области слушается дело волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина, обвиняемого в дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 УК РФ). Нагавкин заявил об организованной провокации с водворением его в камеру к "педофилам", что и вызвало конфликт с сотрудниками СИЗО. 21 января Нагавкину удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО: она отказалась от финансовых претензий к правозащитнику, однако процесс по делу о дезорганизации работы учреждения продолжился. 19 февраля на заседании суда Игорь Нагавкин заявил, что его незаконно содержат в одиночной камере более 40 суток.

Трое сотрудников СИЗО-5 обвинили Нагавкина в том, что 15 мая 2023 года он угрожал им во время насильственного помещения в камеру к подозреваемым в преступлениях против половой неприкосновенности.

14 мая прошло вечернее заседание Ленинского районного суда по делу о дезорганизации работы СИЗО-5. Подсудимый Игорь Нагавкин прибыл в здание суда на автомобиле из дома. В настоящее время он находится на свободе. Мера пресечения ему не избрана. В зале суда находились Нагавкин с адвокатом, районный прокурор и вызванная по ходатайству подсудимого эксперт-лингвист, результаты работы которой легли в основу обвинения Нагавкина в угрозах расправы в отношении сотрудников СИЗО-5. По версии следствия Нагавкин произнес угрозы 15 мая 2023 года во время инцидента, когда его помещали в камеру к "педофилам".

В начале опроса эксперт-лингвист пояснила суду, что экспертам перед проведением экспертизы должны разъяснять их права (статья 57 УПК РФ). Экспертов также предупреждают об уголовной ответственности (статья 307 УК РФ).

"При производстве экспертизы, которая легла в основу уголовного дела, отсутствуют подписки о том, что ей (эксперту) ее права и ответственность были разъяснены. Это напрямую противоречит постановлению следователя <...> при вынесении решения о назначении лингвистической экспертизы, где он дает четкое поручение начальнику ИКЦ при УМВД по Волгоградской области о том, чтобы он разъяснил эксперту его права", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Нагавкин после выхода из здания суда.

Нагавкин считает подобные обстоятельства "грубейшим нарушением закона", поэтому, по его мнению, "эта экспертиза должна быть признана ничтожной, так как были нарушены права эксперта". Также, по словам подсудимого, эксперт не смогла дать суду четкое пояснение о том, почему она не дала оценку всей высказанной фразе Нагавкина во время инцидента 15 мая 2023 года. Та фраза, по утверждению Нагавкина, заканчивалась словами: "Сумеете вы так базарить со мной, когда я окажусь на свободе". "Речь (в этой фразе) идет о диалоге, а не об угрозе (сотрудникам изолятора) физической расправой. Эксперт делала экспертизу исключительно в интересах органов предварительного расследования и указала совершенно другую (по смыслу) фразу, которая является фразеологизмом, и в словаре Ахметовой данное выражение является отдельно взятым выражением - фразеологизмом", - пояснил Нагавкин.

Иные фразы, высказанные Нагавкиным во время инцидента, по его мнению, не являются угрозами. Эксперт вышла за рамки своей компетенции, считает подсудимый. "Она дала юридическую оценку высказываниям. Назвала их угрозами. Этим она взяла на себя полномочия суда и следователя, что недопустимо, согласно федеральному закону "Об экспертной деятельности...", а также Постановлению пленума Верховного суда №28 от 2010 года", - заявил Нагавкин.

Он заявил ходатайство суду о признании лингвистической экспертизы недопустимым доказательством и исключении результатов этой экспертизы из числа доказательств по данному делу. Прокурор попросил судью предоставить ему время для подготовки мотивированного ответа на ходатайство Игоря. Следующее заседание суда по данному делу состоится 21 мая.

Адвокат Нагавкина Илья Говорухин осторожно высказался по поводу опроса эксперта-лингвиста.

"Я не специалист. Я не могу давать ей оценку. Суд покажет, насколько она ошибалась. Я осторожен здесь", - пояснил адвокат свое отношение к опросу эксперта в суде.

Игорь Нагавкин не смог сообщить новости о реакции надзорных и контролирующих органов на его жалобы об условиях содержания заключенных в СИЗО-5. Он напомнил, что ранее поданные жалобы закончились вынесением представления руководству СИЗО-5, но начальник изолятора и его заместитель, по словам Нагавкина, проигнорировали представление прокуратуры. "Некогда жалобы сейчас писать. Готовился к этому заседанию суда. Апелляционное же определение пока не получил, поэтому не могу подготовить кассацию. В пятницу поеду в Быковский суд и заберу его сам", - ответил на вопросы корреспондента Игорь Нагавкин.

Напомним, в 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека"* в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений.

18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий из ломбарда и приговорил его к шести годам лишения свободы. Облсуд сократил ему срок лишения свободы на два месяца – до пяти лет и 10 месяцев. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

23 апреля 2024 года суд освободил Игоря Нагавкина от дальнейшего наказания в связи с истечением срока давности. Решение обусловлено тем, что судебная система не желает признавать своих ошибок, заявила правозащитница Юлия Евдокимова. В тот же день Нагавкин вышел из СИЗО в Ленинске и отправился домой в Калач-на-Дону. Он заявил, что будет добиваться полной реабилитации.

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