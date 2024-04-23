Игорь Нагавкин освобожден из следственного изолятора

23 апреля 2024, 19:37

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Правозащитник Игорь Нагавкин, которого Волгоградский облсуд постановил освободить из заключения, покинул территорию СИЗО-5 и отправился домой в Калач-на-Дону. После освобождения он заявил, что будет добиваться полной реабилитации.

Как информировал "Кавказский узел", суд сегодня принял решение освободить волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина от дальнейшего наказания. Нагавкин был освобожден в связи с истечением срока давности. Решение освободить Нагавкина обусловлено тем, что судебная система не желает признавать своих ошибок, пояснила правозащитница Юлия Евдокимова.

18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий из ломбарда и приговорил его к шести годам лишения свободы. Облсуд сократил ему срок лишения свободы на два месяца – до пяти лет и 10 месяцев. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

Игорь Нагавкин покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске в 18-05 мск сегодня, у ворот его встречали родственники и друзья. На автомобиле они отправились домой к Игорю в Калач-на-Дону.

«Буду добиваться полной реабилитации. Областной суд при пересмотре дела опять проигнорировал наши главные доводы о фальсификации дела, которые обязал учесть суд кассационной инстанции. Следователь по первичной оперативно-розыскной деятельности указывала в деле, что вообще не знает кто такой Нагавкин. Предметы (ювелирные изделия), которые были приобщены к делу и за которые мы получили по шесть лет лишения свободы, потерпевшей вообще не принадлежат, фактически причиненный ущерб экспертиза не выявила», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Игорь Нагавкин.

Правозащитник заявил, что в течение двух недель, пока он будет находится на свободе до суда по делу о дезорганизации работы СИЗО-5 (заседание назначено на 2 мая) он намерен подготовить жалобы в Кассационный суд на игнорирование требований суда высшей инстанции судебной коллегией Волгоградского областного суда.

Игорь Нагавкин скептически относится к ожидаемому процессу по делу о дезорганизации работы СИЗО.

«Возможно меня вернут в изолятор, но тогда я предоставлю суду кассационной инстанции (компрометирующие) материалы на четырех судей. Они пойдут по уголовным статьям», - заметил он.

Ответить на вопрос, намерен ли он после освобождения вернуться к правозащитной деятельности, Игорь Нагавкин не успел, поскольку телефонная связь с ним прервалась.

«Это первая победа Игоря. Ему предстоит еще пройти через испытание районным судом по делу о дезорганизации работы следственного изолятора, держим за него кулаки. Мы радуемся, как дети, когда суд выносит не лучшее, но обыденное решение. Приходится усиленно поработать, чтобы заставить суды более внимательно относиться к своей работе, к доводам защиты. Много белых пятен осталось в деле Нагавкина, нужно добиваться его полной реабилитации», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» исполнительный директор фонда «В защиту прав заключенных» Валентин Богдан.

Юрист Сергей Иващенко отметил, что освобождение Нагавкина состоялось по нереабилитирующим основаниям. «Так как областной суд поддержал позицию прокуратуры и освободил Игоря Нагавкина ввиду истечения срока давности, приговор отменен не был, поэтому оснований на возникновение права на реабилитацию у него нет. Но адвокаты Игоря могут все же попробовать этот барьер обойти. Какую тактику выберут, не знаю», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Юрист сослался на пункт 4 статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса РФ, пояснив, что согласно этой статье (Основания возникновения права на реабилитацию) Нагавкин мог бы получить право «на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах».

«Весь вред, который был причинен правозащитнику Нагавкину незаконным уголовным преследованием и несправедливым правосудием, должен был быть возмещен государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда. Но для этого приговор должен был быть отменен в судебном порядке, а этого не произошло», - пояснил Сергей Иващенко.

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