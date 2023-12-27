Нагавкин заявил в суде о провокации руководства СИЗО

27 декабря 2023, 00:38

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В ходе допроса свидетелей защиты Игорь Нагавкин, обвиняемый в дезорганизации работы СИЗО, заявил о провокации против него и о давлении на свидетелей. Сотрудники изолятора отвергли эти обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря на заседании по делу волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина свидетели обвинения отказались от показаний, данных на предварительном следствии. Судья не удовлетворила просьбу подсудимого о допросе лингвиста, которая делала экспертизу по заданию следователя. 4 декабря потерпевшие рассказали суду об инциденте, произошедшем во время водворения Нагавкина в камеру, где содержались "педофилы". Они не смогли ответить на вопросы адвоката о том, в чем выразилась дезорганизация работы СИЗО в связи с инцидентом.

18 апреля суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля областной суд частично удовлетворил апелляцию Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

26 декабря в 14-15 мск в зале Ленинского районного суда Волгоградской области начались очередные слушания по делу Игоря Нагавкина. Сторона защиты вызвала троих свидетелей и эксперта, подготовившего лингвистическую экспертизу по заданию следствия. В зале суда находились Нагавкин с адвокатом Ильей Говорухиным, трое потерпевших сотрудников СИЗО-5, сотрудник районной прокуратуры, двое друзей Игоря Нагавкина, его сестра Наталья Шишлина и журналисты.

Первым опросили следователя РОВД Романа Ермакова, который проводил следственные действия в отношении Игоря Нагавкина по инциденту 15 мая. Адвокат Говорухин спросил Ермакова, почему тот не ознакомил Нагавкина с постановлением о назначении лингвистической экспертизы. Свидетель ответил, что в то время, когда готовилось постановление, следствия как такового еще не было, а проводилась процессуальная проверка - Нагавкин не был в статусе обвиняемого. "Этим были нарушены права моего подзащитного", - отметил Илья Говорухин.

Нагавкин спросил свидетеля, почему тот не допросил по его делу начальника СИЗО-5. Ермаков ответил, что тот не был признан потерпевшим, поэтому он его и не допрашивал. Нагавкин поинтересовался, знал ли свидетель, что в отношении него, Нагавкина, руководство СИЗО-5 организовало 15 мая провокацию. "Вы не установили законность действий сотрудников администрации, нарушивших 103-й федеральный закон (Федеральный закон №103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений") в части незаконной смены мне сокамерников. По какой причине вы не стали отрабатывать провокацию и не установили законность смены мне сокамерников?" - спросил Нагавкин.

"Нахождение вас в той камере (№61, где находились педофилы, - КУ) не противоречило действующему законодательству. Люди, осужденные по статьям (указал статьи УК РФ), они не подпадали под категорию лиц, к которым их нельзя было бы к вам подселять. Их нахождение в камере было законным", - ответил свидетель Ермаков.

"Почему же вы не отработали провокацию преступления?" - поинтересовался Нагавкин. "По отношению к вам провокаций не было", - заявил свидетель.

Игорь Нагавкин обратился к судье. Он посетовал на то, что свидетель не понимает его вопросов. Судья на это заявила, что на все вопросы Нагавкина свидетель дал ответы. "Следователь только что вам сказал, что не было оснований полагать, что в отношении вас была совершена провокация", - сказала судья.

"Да как не было, если я заявлял об этом (писал жалобы руководству ФСИН). И есть протокол допроса. Он есть и у вас (в материалах дела)", - возмутился Нагавкин. На этом допрос свидетеля Ермакова закончился.

В зал суда вызвали эксперта-лингвиста Юлию Новак. Она по заданию следствия с 13 по 18 июля 2023 года проводила экспертизу видеозаписи инцидента, произошедшего в камере №61 СИЗО-5 15 мая. Нагавкин спрашивал эксперта, каким образом она определила, что в его словах, сказанных сотрудникам СИЗО во время инцидента, содержались угрозы их жизни. Новак сообщила, что она пришла к этому выводу, проанализировав контекст всего словесного спора Нагавкина с сотрудниками. Матерное слово, произнесенное при этом подсудимым в отношении сотрудников СИЗО, она расценила, как угрозу их жизни. Завязался спор с привлечением данных Толкового словаря русского мата. Нагавкин настаивал на том, что угрозы сотрудникам СИЗО в его словах не звучали. В конце дискуссии подсудимый заявил, что эксперт сделала выводы из своей экспертизы "в угоду следствию".

Затем был допрошен старший оперуполномоченный СИЗО-5. Нагавкин спросил его, почему во время инцидента 15 мая, когда возникла "явная конфликтная ситуация", свидетель, как дежурный, не провел с ним, с Игорем, беседу, не выяснил причину конфликта, не отреагировал на провокацию, организованную его коллегами в отношении Нагавкина, не написал рапорт начальству. "Не было конфликта. Я отсмотрел видеоархив (с записью инцидента). Использование физической силы было обосновано. Мне не нужно было с вами встречаться", - ответил свидетель.

Нагавкин на это отметил, что "протокол судебного заседания будет отправлен в отдел собственной безопасности ФСИН". Нагавкин уточнил, почему дежурный "не отработал факт провокации в отношении него, Нагавкина". На это свидетель вновь ответил, что исследовал только видеозапись инцидента и никакой провокации в отношении Нагавкина не было.

На вопрос, почему свидетель оказывал давление на свидетеля стороны обвинения, осужденного за совершение преступления против половой неприкосновенности, оперуполномоченный заявил, что "давление на него никто не оказывал". "Вы же офицер!", - усовестил Нагавкин свидетеля.

Третий свидетель, начальник оперативного отдела СИЗО-5, на вопрос судьи, были ли ли у него конфликты с Нагавкиным, ответил отрицательно. Нагавкин рассмеялся в ответ. Во время беседы с новым свидетелем Нагавкин заявил, что тот оказывал давление на арестантов, проходящих по делу как свидетели стороны обвинения. Затем подсудимый спросил свидетеля, почему тот не прекратил избиение Нагавкина в своем кабинете и почему он не принял заявления адвоката об этом. Свидетель кратко ответил, что ничего подобного не происходило.

"Вы организатор провокации против меня. Бог вас накажет", - закончил разговор со свидетелем Игорь Нагавкин.

Суд продлился около четырех часов. Следующее заседание по делу Нагавкина назначено на 11.00 мск 15 января.

На выходе из здания суда сестра Игоря Нагавкина Наталья Шишлина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что самочувствие Игоря нормальное – на проблемы со здоровьем он не жаловался. С материалами дела он ознакомился – препятствий в этом ему не чинили. Давление руководство СИЗО на Игоря не оказывает.

"Но есть проблемы с передачками. Постоянно какие-то проблемы. Воспользовались интернет-заказом, но оказалось, что он учитывается в ущерб передачи посылок. Причем без учета веса. Одну шоколадку передал по интернету – 21-килограмовая посылка отменяется. И никто нас не предупредил. Специально так делают", - сказала Наталья.

Сестра подсудимого также пожаловалась на то, что в этом судебном заседании судья незаконно отказала в ходатайстве Игоря, чтобы Наталья получила статус общественного защитника. "На каком основании она это сделала? Не понятно. Явная предвзятость к нам со стороны судьи", - сказала Наталья Шишлина.

"Пока оценку судебному процессу давать не буду. Посмотрим, как дальше будут развиваться события", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Илья Говорухин.

в 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. Нагавкин был взят под стражу на судебном заседании по устному распоряжению судьи в день приговора, 18 апреля, когда подсудимый зачитывал последнее слово.

В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей в 2016 году.

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