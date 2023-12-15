Свидетели по делу Нагавкина отказались от своих показаний

15 декабря 2023, 07:45

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На заседании по делу волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина свидетели обвинения отказались от показаний, данных на предварительном следствии. Судья не удовлетворила просьбу подсудимого о допросе лингвиста, которая делала экспертизу по заданию следователя.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря в Ленинском райсуде прошло второе заседание по уголовному делу правозащитника Игоря Нагавкина, обвиняемого в дезорганизации работы СИЗО и угрозах трем сотрудникам изолятора. Потерпевшие рассказали суду об инциденте, произошедшем во время водворения Нагавкина в камеру, где содержались "педофилы". Они не смогли ответить на вопросы адвоката о том, в чем выразилась дезорганизация работы СИЗО в связи с инцидентом.

18 апреля суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля областной суд частично удовлетворил апелляцию Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

14 декабря в Ленинском райсуде Волгоградской области продолжились слушания по уголовному делу Нагавкина. На заседании присутствовали трое потерпевших сотрудников СИЗО-5, адвокат Илья Говорухин и сотрудник прокуратуры. В зале суда была также сестра Нагавкина Наталья, передал корреспондент "Кавказского узла".

В суд были вызваны повторно два свидетеля – осужденный и подследственный, имена которых не разглашаются. Эти арестанты находились в камере № 61 СИЗО-5 15 мая 2023 года. Они обвинялись в совершении преступлений против половой неприкосновенности. В тот же день, когда их поместили в эту камеру, Игорь Нагавкин под конвоем был водворен к ним насильно. Нагавкин и его адвокат заявили в суде, что это была провокация против Игоря со стороны руководства СИЗО-5 для того чтобы осудить Нагавкина по новой уголовной статье. Выступления на суде 14 декабря были записаны на диктофон, сторона защиты предоставила аудиозапись корреспонденту «Кавказского узла».

Оба свидетеля отказались от первоначальных показаний, данных ими под протокол следователю. Один из них сказал, что оперативник по заданию следователя «дал подписать бумажку», и он подписал ее, не читая. «Я ничего не понимаю», - часто повторял свидетель.

Судья несколько раз задавала ему уточняющие вопросы: понимает ли он вопросы, которая она ему задает. Он отвечал, что понимает. «А почему же вы говорите, что не понимали то, что вам давали на подпись? Вам так и явку с повинной могли дать подписать?» - спрашивала судья. Свидетель вновь отвечал: «Я не знаю».

Второй свидетель также отказался от первоначально данных им показаний. Он заявил, что «ничего не слышал». «Как я мог что-то слышать за дверями. Я этого человека (Нагавкина) не знаю и знать не хочу. Мне сказали подписать, я подписал. У меня свои проблемы, которые я не знаю, как решить. Меня осудили под чужую фамилию, дали чужой срок и отправили на семь лет в колонию», - возмущался второй свидетель, заметив, что его жалобы долго не рассматривались, а дело не пересматривалось.

«Потерпевшим сначала было весело. Они в перерыве смеялись, а когда свидетели стали отказываться от показаний, сразу помрачнели», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сестра Игоря Наталья.

Женщина также сообщила, что Игорь на здоровье не жаловался, с материалами дела «вроде ознакомился», в карцер его со дня предыдущего заседания не сажали. «Жалоб особых у него нет. Но он очень эмоционально возбужден. Его часто судья прерывала. Да и адвоката тоже прерывала», - рассказала Наталья.

По словам сестры подсудимого, Игорь Нагавкин ходатайствовал о приглашении в суд лингвиста, которая делала экспертизу по заданию следствия. «Он хочет задать ей вопросы: какими словарями она пользовалась во время экспертизы, почему сделала такие выводы. Но судья заявила о проблеме доставки лингвиста в Ленинский суд из Волгограда», - сказала сестра подсудимого.

Следующее заседание по делу Игоря Нагавкина назначено на 26 декабря.

Напомним, в 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. Нагавкин был взят под стражу на судебном заседании по устному распоряжению судьи в день приговора, 18 апреля, когда подсудимый зачитывал последнее слово.

В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей в 2016 году.

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