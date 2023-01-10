10 января 2023, 19:04

Жительница Кабардино-Балкарии осуждена по делу об экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Терский суд Кабардино-Балкарии признал местную жительницу виновной в распространении призывов к экстремизму в соцсетях и назначил ей условный срок.

Жительница Кабардино-Балкарии обвинялась в том, что разместила в соцсети материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности, в отношении нее было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ), сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике. 

Суд приговорил ее к году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, ей запретили заниматься администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, указано в сообщении. 

На сайте Терского районного суда по части 2 статьи 280 УК РФ к 19.50 мск  найдено лишь одно дело. Имя подсудимого в нем не указано. 

"Кавказский узел" также писал, что Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарии признал виновным по делу о публичных призывах к экстремизму жителя района. З.Атаев приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы условно.

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Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии осужден за оскорбление ветеранов", "Глава села Белая Речка внесен в список экстремистов", "Житель Нальчика получил условный срок за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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