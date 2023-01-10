Жительница Кабардино-Балкарии осуждена по делу об экстремизме

10 января 2023, 19:04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Терский суд Кабардино-Балкарии признал местную жительницу виновной в распространении призывов к экстремизму в соцсетях и назначил ей условный срок.

Жительница Кабардино-Балкарии обвинялась в том, что разместила в соцсети материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности, в отношении нее было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ), сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по республике.

Суд приговорил ее к году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, ей запретили заниматься администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, указано в сообщении.

На сайте Терского районного суда по части 2 статьи 280 УК РФ к 19.50 мск найдено лишь одно дело. Имя подсудимого в нем не указано.

"Кавказский узел" также писал, что Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарии признал виновным по делу о публичных призывах к экстремизму жителя района. З.Атаев приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы условно.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.