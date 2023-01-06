Дошло до суда дело об убийстве директора интерната в Чегеме

06 января 2023, 04:24

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До 15 лет заключения грозит предполагаемому соучастнику убийства директора психоневрологического интерната Мурата Балова и его охранника Бориса Хурзокова.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля в своем служебном кабинете был застрелен Мурат Балов, директор республиканского психоневрологического интерната, расположенного в Чегемском районе. Вместе с ним был убит начальник охраны учреждения Борис Хурзоков. В розыск был объявлен местный житель Альберт Мамбетов, следователи заподозрили его в убийстве из личной неприязни. 26 июля тело Мамбетова обнаружили в пойме реки Чегем.

Житель Чегемского района Ахмат Бачиев предстанет перед судом как соучастник убийства Балова и Хурзокова, сообщило 5 января издание "Газета Юга" в своем Telegram-канале.

Дело о пособничестве в убийстве двух человек в Чегемском районе направлено в суд для рассмотрения по существу, обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, сообщила 5 января прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Следствие полагает, что обвиняемый помог непосредственному исполнителю подготовиться к преступлению, - переодеться в камуфляж в безлюдном месте и привести в боевую готовность оружие, - после чего подвез его к учреждению, где и было совершено двойное убийство. Мужчину задержали недалеко от места преступления, он дожидался стрелка, чтобы забрать его, следует из сообщения ведомства.

В публикации на сайте прокуратуры полное имя обвиняемого не называется, но в картотеке на сайте Чегемского райсуда есть только одно актуальное дело о пособничестве в убийстве. Первое судебное заседание по делу против Ахмата Бачиева назначено на 15.00 мск 11 января, следует из базы данных суда.

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