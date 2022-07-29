Следком озвучил версию смерти подозреваемого по делу о двойном убийстве в Кабардино-Балкарии

29 июля 2022, 14:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Альберт Мамбетов, находившийся в розыске по делу об убийстве директора психоневрологического интерната и его охранника, утонул в реке около Чегема, предположили следователи.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили, что в пойме реки Чегем найдено тело Альберта Мамбетова, который был объявлен в розыск по подозрению в убийстве Мурата Балова и Бориса Хурзокова.

18 июля в своем служебном кабинете был застрелен Мурат Балов, директор республиканского психоневрологического интерната, расположенного в селе Яникой Чегемского района. Вместе с ним был убит начальник охраны учреждения Борис Хурзоков. Балова мог убить из личной неприязни местный житель Альберт Мамбетов, ое объявлен в розыск, сообщили 26 июля следователи.

Сведения о смерти Альберта Мамбетова подтвердила сегодня пресс-служба управления СКР по Кабардино-Балкарии. "27 июля 2022 года, в вечернее время, неподалеку от города Чегем в пойме реки было обнаружено тело Альберта Мамбетова. В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, назначено проведение ряда судебных экспертиз", - говорится в публикации на сайте ведомства.

По предварительной информации, на теле Мамбетова не найдено признаков насильственной смерти, уточнил старший помощник руководителя управления СКР по связям со СМИ Мурат Багов. "Скорее всего, Мамбетов утонул, однако окончательное заключение даст экспертиза", - сказал он.

Багов подчеркнул, что следствие по делу о двойном убийстве в психоневрологическом интернате будет продолжено, информирует сегодня "Интерфакс-Юг".

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