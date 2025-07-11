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Кавказский узел

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18:53, 11 июля 2025

Политзаключенный Андрей Коломиец смог вернуться на родину через Грузию

Андрей Коломиец. Фото: https://x.com/OvdInfo/status/1943223658723381279

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гражданин Украины Андрей Коломиец, отбывший в России десятилетний срок, несколько дней провел на границе России и Грузии, но смог пересечь границу и вернуться на родину. 

Как писал "Кавказский узел", гражданин Украины Андрей Коломиец был осужден по обвинению в покушении на бойцов "Беркута" и хранении наркотиков. Проживал в Кабардино-Балкарии, правозащитники признали его политзаключенным. После 10-летнего заключения Коломиец был помещен в центр временного содержания иностранных граждан на Кубани, так как у него истек срок действия украинского паспорта. Еще в начале заключения Андрей принял ислам - по словам украинца, в СИЗО Нальчика и в колонии его поддерживали только мусульмане. 

О том, что Андрей Коломиец смог вернуться на украинскую территорию, сообщил юрист Михаил Беньяш (включен в реестр иностранных агентов), который в прошлом представлял интересы украинца. По его словам, в июле Коломийца выдворили из РФ, после чего он был задержан на российско-грузинской границе. 

“Сегодня, после нескольких на редкость отвратительных дней проведенных в подвале погранпункта Верхнего Ларса с шестьюдесятью другими гражданами Украины, Андрей вернулся на родину”, - написал юрист в своем Telegram-канале. 

В подвале на Верхнем Ларсе, где пропуска ожидали и другие украинцы, Коломиец находился с 7 июля, следует из публикации его супруги, жительницы Кабардино-Балкарии Галины Коломиец. “Мест мало, спят по очереди, ни еды, ни воды ни медпомощи нет. Есть больные туберкулезом, все сидят в куче. Помощь только от волонтеров, едят что есть”, - написала она 8 июля на своей странице в Facebook*. 

"Кавказский узел" писал, что десятки граждан Украины после выдворения из РФ ожидают проверки личности в подвале на Верхнем Ларсе, так как Грузия отказывается пускать их на свою территорию до окончания процедуры. Еду, воду и медикаменты им предоставляет только одна волонтерская организация. 

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Автор: "Кавказский узел"

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