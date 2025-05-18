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06:24, 18 мая 2025

Андрей Коломиец рассказал об обстоятельствах принятия ислама

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гражданин Украины Андрей Коломиец после десятилетнего заключения вышел на свободу и сейчас находится в депортационном центре на Кубани. Он принял ислам, так как во время заключения его поддерживали только мусульмане.

"Кавказский узел" сообщал, что гражданин Украины Андрей Коломиец был осужден по обвинению в покушении на бойцов "Беркута" и хранении наркотиков. Проживал в Кабардино-Балкарии. Включен правозащитным центром "Мемориал" в число политзаключенных. 

Гражданин Украины Андрей Коломиец, отбывший 10-летний срок заключения в России, в настоящий момент находится в Центре временного содержания иностранных граждан в Гулькевичском районе Краснодарского края. Об это он сам сообщил 17 мая корреспонденту «Кавказского узла».

«Никаких жалоб на содержание у меня нет. Возможность звонить у нас есть ежедневно с 14.00 до 18.00, передачи разрешены в любой день, кроме праздников, свидания – раз в месяц с 14.00 до 18.00», - отметил он.

Центра временного содержания нелегальных мигрантов и лиц без гражданства открылся в селе Новоукраинском Гулькевичского района был открыт в 2017 гуда. Это единственный ЦВСИГ в Краснодарском крае и Адыгее. До этого иностранцы-нарушители содержались в Сочи. На момент его открытия Центра в Новоукраинском в России работало всего 78 аналогичных центров, говорится на сайте администрации Гулькевичского района. До 1 января 2014 года отдельных депортационных центров в России почти не было: обычно иностранцы ожидали выдворения в изоляторах временного содержания, спецприемниках и СИЗО.

Коломиец также рассказал о том, как принял ислам. «Это было в самом начале заключения. Ситуация была темная, мне светило пожизненное заключение, были угрозы со стороны [спецслужб]. Единственные, кто меня поддержал тогда – это мусульмане в Нальчике и потом в ИК. Так я и пришел к исламу», - рассказал он.

Адвокат Коломийца Мария Спасибухова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что пока нет определенности, когда его смогут увезти. «Только берут у него и других граждан Украины письменные согласия о депортации через третьи страны», - отметила она.

По словам адвоката, у Коломийца истек срок действия украинского паспорта, а временное удостоверение личности «на стадии оформления». «Большая проблема сейчас даже не в документах, а в пересечении границы. Прямые границы закрыты, через третьи страны - большие сложности», - отметила Спасибухова.

При этом Грузия, через которую ранее проводились подобные депортации, сейчас не дает согласия на это. «Ранее были инциденты при депортации через Грузию, теперь не соглашаются», - подчеркнула адвокат.

Сам Коломиец заметил, что о том, что они «не работают с Грузией», ему сказали представители российских правоохранительных органов.

Глава сети «Миграция и право» Светлана Ганнушкина (внесена в реестр иноагентов) отметила, что формально срок содержания в ЦВСИГ не может превышать трех месяцев. «После этого суд должен задать вопрос организации, принявшей решение о депортации человека, куда его депортируют и как это будет сделано. При необходимости суд может дать на решение этих вопросов еще три месяца. Но после этого, если депортации не произошло, человека, теоретически, должны выпустить на свободу. Но есть много случаев, когда суд продлевает пребывание в ЦВСИГ, нарушая тем самым как постановление правительства, так и решение Верховного суда по этому поводу», - заявила она.

Дежурный в самом ЦВСИГ рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в настоящий момент в центре содержится 129 человек. Максимальный срок содержания, по его словам, не ограничен. «Все зависит от того, что решит суд. При необходимости он может продлять сроки содержания», - отметил он.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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