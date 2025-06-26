Грузинские волонтеры призвали оказать помощь выдворенным из России гражданам Украины

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Волонтеры сообщили, что на границе России с Грузией находятся 57 человек, проходящих проверку личности. Если их число продолжит увеличиваться, оказываемой им помощи - еды, воды, медикаментов - перестанет хватать.

Как писал "Кавказский узел", десятки граждан Украины "держат в подвале" в населенном пункте Верхний Ларс на границе с Грузией, сообщила вечером 21 июня "Новая газета". Через грузинских волонтеров эти люди рассказали, что представители российских властей привезли их на границу для депортации, но грузинская сторона не пускает их. По данным издания, в трех комнатах подвала содержались 35 человек. Одна из волонтеров пояснила, что людей держат в недостроенном таможенном терминале в грузинской части Верхнего Ларса.

Координатор организации Volunteers Tbilisi Мария Белкина отметила, что длительное содержание граждан Украины на границе связано с тем, что изменилась политика приема этих людей в Грузии. По ее актуальным данным, на границе находятся 57 человек, проходящих проверку личности.

"У многих из них действительно есть документы, как минимум внутренний паспорт или даже загранпаспорт. Раньше людей с внутренними паспортами и загранпаспортами пропускали без проверки, но сейчас они обязаны проходить так называемую проверку личности, которую делает посольство Украины с запросом в архивы Украины, а это занимает очень много времени. Были люди, которых пропустили на территорию Грузии с учетом того, что у них был паспорт, свидетельство для возвращения на родину и авиабилет в Кишинев. Увезли их под конвоем и дали им возможность улететь. Свободно пока никого не отпускали. Единственным исключением стала беременная девушка, которая приехала ночью, и ее с угрозой выкидыша отправили в больницу в Тбилиси, и там оставили. Сейчас она вышла из больницы, и ее в подвал не возвращают", - рассказала Белкина корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель телеграм-канала Tbilisi life, освещающего ситуацию, уточнил корреспонденту "Кавказского узла", что в Грузию было пропущено пять человек: упомянутая Белкиной беременная девушка, пациент, которого забрала скорая помощь, и три человека, прибывших в начале июня, которым выдало разрешение посольство Украины, а волонтеры купили билет в Молдавию.

Говоря о месте пребывания украинцев, Белкина рассказала, что речь идет о подвальном помещении близ КПП "Дариалия". "Это строящийся подвал, внутри которого организовали полтора года назад место, где стали ждать проверок люди. Там нет уборной, там нет полноценного душа, за всем этим можно ходить на другой этаж. Все, что у них там есть, перенесено туда и привезено волонтерами, спальных мест не хватает, там мокро, сыро, холодно. Люди находятся под охраной, свободно передвигаться не могут, потому что это будет незаконным пересечением границы. Так как ранее были случаи некорректного поведения со стороны бывших заключенных при общении с пограничниками, то сейчас те с удовольствием ввели строгий контроль, даже несмотря на то, что далеко не все, кто там сейчас сидят, являются бывшими заключенными", - подчеркнула она.

"Помощи хватает с трудом"

"Помощи хватает с трудом, потому что в любом случае нужно все больше и больше. Единственное, кто два года занимается этим всем физически, это наша организация, в коалиции есть еще одна украинская организация – "Защита заключенных Украины". Вот, собственно, где-то примерно финансово пополам (физически это обычно делаем мы) возим еду, воду, медикаменты, средства гигиены", – рассказала Белкина.

"Пока мы справляемся, но это до момента, пока цифра не начала кратно увеличиваться. Как только это произойдет, нужно будет искать какие-то новые методы, может, ставить туда палатки, потому что места там осталось совсем немного", - отметила Белкина.

Она отметила, что находящиеся в подвальном помещении люди могут без препятствий получить медицинскую помощь. "Туда пропускают скорую помощь. Острые состояния вполне себе купируются приезжающими скорыми, более того, при необходимости человека забирают в клинику, то есть сказать, что прямо совсем плохо, нельзя. Но проблемы есть, например, с ВИЧ-терапией", - заявила она.

На КПП "Верхний Ларс/Дариали" на грузино-российской границе, по предварительным оценкам, может пребывать около 800 человек, получивших документы о депортации из РФ, сообщил 22 июня ТГ-канал Tbilisi life.

Говоря о числе 800 граждан Украины, которые могут оказаться на границе, представитель Tbilisi life назвал источником информации двухстороннюю контактную группу Украины и РФ.

Мария Белкина отметила, что речь идет не только о бывших заключенных. "Это все лица, которые были или являются гражданами Украины, и, соответственно, сейчас подлежат выдворению с территории России. Это те люди, которые сидят сейчас в центрах временного содержания иностранных граждан, и являются людьми, либо отбывшими наказание, либо по каким-то причинам не имеющими подходящих документов", - подчеркнула она.

"Мы занимаемся этой историей на протяжении двух лет, и это не вызывало таких проблем. Омбудсмен (Грузии) взял дело на рассмотрение, международные организации тоже подключены, есть целая контактная группа правозащитников, которые сейчас этим всем занимаются. Нужно распространять эту информацию, об этом нужно говорить, чтобы никто об этом не забывал", - отметила Белкина.

"Мало кто возьмет на себя ответственность в этой ситуации"

В Центре временного содержания иностранных граждан в РФ в Северной Осетии уточнили, что граждане Украины, о которых шла речь в статье "Новой газеты", покинули территорию России. "Они пересекли границу. На данный момент у нас находятся трое граждан Украины, но у них нет жалоб на условиях содержания", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница ЦВСИГ.

Представитель гражданского общества Северной Осетии, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что в регионе нет организаций или волонтеров, которые помогают людям, оказавшимся в таком положении.

"Здесь еще надо учитывать контекст. Мало кто возьмет на себя ответственность в этой ситуации", - сказал он корреспонденту "Кавказскому узла".

"Нарушения прав человека, безусловно, есть"

Бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик уверена, что нарушены права десятков граждан Украины. "Нарушения прав человека, безусловно, есть: незаконное лишение свободы, пыточные и унижающие условия содержания, лишение доступа к медицинской помощи, лишение доступа к правосудию. Если это было на территории РФ, то здесь есть незаконное лишение свободы (статья 127 УК), превышение служебных полномочий с использованием насилия (статья 286 УК), нарушение санитарно-эпидемических правил (статья 236 УК), лишение консульской защиты – статья 5 Венской конвенции о консульских сношениях. Но если людей держат не на территории РФ, там российское законодательство не действует, действует международное право, в том числе права человека, а совершающие нарушения прав человека являются международными преступниками", - сказала она.

В этой ситуации юрист советует обращаться в местные правоохранительные органы и дипломатические ведомства. "Если они на территории РФ, то следует обращаться в местную прокуратуру с требованием прокурорского надзора, в региональный СК, в Роспотребнадзор. Это могут сделать непосредственно потерпевшие, украинские дипломаты или любое лицо со свидетельскими заявлениями, либо юристы потерпевших с административными исками в районный суд. По Венской конвенции украинские дипломаты должны обратиться с нотой в МИД РФ. Если люди находятся на нейтральной полосе, то украинские дипломаты или юристы потерпевших должны обратиться в Комитет ООН по предотвращению пыток. Если люди находятся в Грузии, тогда, соответственно, следует обращаться к грузинским властям", - отметила Чупик.

Руководитель Антидискриминационного центра "Мемориал" Стефания Кулаева считает, если грузинские власти не примут украинцев, то есть опасность, что они могут оказаться в российских ЦВСИГ на неопределенный период.

"Сама по себе практика выдворения украинцев, которых признали нежелательными лицами через границу с Грузией - одна из немногих возможностей решения проблемы, так как выдворять по закону должны в страну гражданства, но из-за военной операции на Украину выслать не могут, а просто отпускать не хотят. По закону, нежелательных лиц полагается выдворять, хотя мы не раз доказывали в судах, что если человека нельзя выдворить - гражданства нет или нет пути в страну гражданства - то его надо освобождать. Очень жаль, что грузинская сторона создает трудности людям в таком тяжелом положении", - отметила она.

Напомним, в декабре 2023 года группа граждан Украины, в основном бывших заключенных, длительное время ожидала разрешения на въезд в Грузию из России. Некоторые из них провели около месяца на КПП. По их словам, помощь им оказывали лишь волонтеры.

В октябре 2023 года семь граждан Украины вынужденно провели в буферной зоне на российско-грузинской границе больше двух недель. Ранее они отбывали наказание в колониях Херсона, после освобождения их привезли в депортационный центр в Волгограде и выдали постановления о запрете на въезд в Россию. Пока власти Грузии отказывались пустить их на территорию страны, волонтеры снабжали украинцев продуктами и предметами первой необходимости.

В конце ноября того же года стало известно, что власти Грузии вновь отказались пустить в страну бывших украинских заключенных. Волонтерам удалось добиться пропуска восьми украинцев, но еще восемь человек, которые к тому моменту провели на пропускном пункте уже больше двух недель, остались ждать на границе.