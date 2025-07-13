Опубликовано видео с раненым при атаке в Нальчике полицейским

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Появилось видео из больницы с пострадавшим при ножевой атаке в Нальчике полицейским. Власти постановили выплатить ему 500 тысяч рублей матпомощи.

Как писал "Кавказский узел", пострадавший в результате нападения в Нальчике сотрудник ДПС – 27-летний лейтенант полиции – был доставлен в Республиканскую клиническую больницу с множественными ножевыми ранениями. В клинике он был экстренно прооперирован. После хирургической операции сотрудник полиции помещен в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. По данным врачей, он получил около 12 ножевых ранений. 9 июля глава республики Казбек Коков отчитался, что состояние сотрудника полиции остается тяжелым, но стабильным и с положительной динамикой. Он предположил, что благодаря вмешательству Азнаура, "возможно, удалось предотвратить более тяжкие последствия".

Нападение на полицейских произошло на углу улицы Ногмова и проспекта Ленина в Нальчике. Там наряд ДПС остановил такси, проехавшее на красный свет. Из машины выскочил молодой человек с ножом в руке и напал на одного из сотрудников. Второй сотрудник выстрелил напавшему в ногу, тот упал, потом вскочил и пытался ударить ножом второго сотрудника, сообщил "Кавказскому узлу" информированный источник.

Видео из палаты, где лечится пострадавший при ножевой атаке полицейский из Нальчика, опубликовал сегодня Instagram*-паблик "Патриот КБР", у которого насчитывается 431 тысяча подписчиков.

На видеозаписи молодой человек стоит у окна, его поддерживают сзади. На плече, на спине, подмышкой справа видны повязки, к носу подведена трубка. Он отдает честь, адресуя жест стоящим внизу за окном людям. Позже на записи видно, что под окном его палаты стоит машины ДПС и около десяти человек в форме и гражданской одежде, они машут ему руками.

В комментариях к записи пользователи поблагодарили врачей. "Я так рада за него. Благодаря стараниям очень многих людей в особенности врачам , мы видим эти кадры!" - написала rose_flower02.

"Низкий поклон нашим медработникам", - прокомментировал пользователь egoliubimaia69.

Всего к 20.00 мск запись собрала 1178 комментариев.

Сотрудник ДПС, на прошлой неделе попавший в больницу с ножевыми ранениями после нападения в Нальчике, идет на поправку. Врачам удалось поднять на ноги раненого полицейского, говорится в описании к видео.

Сотрудник ДПС, на прошлой неделе попавший в больницу с ножевыми ранениями после нападения в Нальчике, получит материальную помощь в размере 500 тысяч рублей, сообщило правительство Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале 11 июля.

Напомним, источники сообщили, что один нападавший застрелен, а второй смог скрыться. Глава республики Казбек Коков подтвердил, что нападавший убит, однако ничего не сообщил о втором. По данным источников в силовых структурах, второй участник атаки был задержан.

По подсчетам "Кавказского узла", это нападение стало первым вооруженным инцидентом в Кабардино-Балкарии за год. Предыдущий инцидент произошел в апреле 2024 года.

Главы районов Кабардино-Балкарии отчитались о совещаниях в связи с нападением на силовиков в Нальчике, призвав имамов и глав поселений противодействовать распространению радикальных идеологий. Муфтий КБР назвал нападение "злонамеренной провокацией" против ислама.