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Кавказский узел

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18:21, 9 июля 2025

Состояние раненного в Нальчике полицейского удалось стабилизировать

На месте нападения. 4 июля 2025 г. Скриншот видео https://ria.ru/20250704/nalchik-2027309341.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лейтенант полиции, который получил множество ножевых ранений в ходе нападения на силовиков в Нальчике, находится в тяжелом состоянии. По оценкам врачей, его состояние стабильно и отмечаются улучшения.

Как писал "Кавказский узел", пострадавший в результате нападения в Нальчике сотрудник ДПС – 27-летний лейтенант полиции – был доставлен в Республиканскую клиническую больницу с множественными ножевыми ранениями. В клинике он был экстренно прооперирован. осле хирургической операции сотрудник полиции помещен в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. По данным врачей, он получил около 12 ножевых ранений.

Нападение на полицейских произошло на углу улицы Ногмова и проспекта Ленина в Нальчике. Там наряд ДПС остановил такси, проехавшее на красный свет. Из машины выскочил молодой человек с ножом в руке и напал на одного из сотрудников. Второй сотрудник выстрелил напавшему в ногу, тот упал, потом вскочил и пытался ударить ножом второго сотрудника, сообщил "Кавказскому узлу" информированный источник.

Состояние сотрудника полиции по имени Азнаур, который получил множество ранений при нападении в Нальчике,  остается тяжелым, но стабильным и с положительной динамикой, сообщил сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "Самое сложное уже позади", - написал он в своем Telegram-канале, отчитываясь о встрече с родными сотрудника полиции в Республиканской клинической больнице.

Коков поблагодарил сотрудников больницы. По его словам, врачам "удалось в сложнейшей ситуации спасти парня, несмотря на обильную кровопотерю после полученных им многочисленных ножевых ранений".

Он предположил, что благодаря  вмешательству Азнаура "возможно, удалось предотвратить более тяжкие последствия". 

Следком России 6 июля, отчитываясь в своем Telegram-канале о начале расследования уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ), сообщил лишь об одном нападавшем, который был убит.

Напомним, источники сообщили, что один нападавший застрелен, а второй смог скрыться. Глава республики Казбек Коков подтвердил, что нападавший убит, однако ничего не сообщил о втором. По данным источников в силовых структурах, второй участник атаки был задержан.

По подсчетам "Кавказского узла", это нападение стало первым вооруженным инцидентом в Кабардино-Балкарии за год. Предыдущий инцидент произошел в апреле 2024 года.

Главы районов Кабардино-Балкарии отчитались о совещаниях в связи с нападением на силовиков в Нальчике, призвав имамов и глав поселений противодействовать распространению радикальных идеологий. Муфтий КБР назвал нападение "злонамеренной провокацией" против ислама.

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Автор: "Кавказский узел"

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