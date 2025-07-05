Кадыров рапортовал о числе участников СВО из Чечни

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В зоне военной операции на ходятся 13 тысяч бойцов из Чечни, а с начала военной операции отправлены более 66 тысяч бойцов, в том числе более 22 тысяч добровольцев, отчитался Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая на встрече с президентом России Кадыров сообщил, что из Чечни с начала военной операции направлены 55 500 бойцов, в том числе 21600 добровольцев. "Сейчас на фронте более 11 тысяч наших ребят из Минобороны, Росгвардии, спецназа "Ахмат" и МВД ЧР", - написал Кадыров в тот же день в своем Telegram-канале.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Кадыров также неоднократно указывал, что из Грозного добровольцами отправляются представители разных регионов страны

В ходе совещания с членами Правительства ЧР обсудили участие региона в реализации задач СВО. С докладом выступил Руководитель Оперативного штаба по проведению специальной военной операции Магомед Даудов на совещании с членами правительства отчитался об участии в военной операции на Украине, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.



"На сегодняшний день из ЧР в зону проведения СВО направлено 60 344 бойца, из них 22 064 — добровольцы", - сообщил он в своем Telegram-канала 4 июля.

По его словам, сейчас в зоне военной операции на Украине находятся более 13 тысяч военнослужащих из Чечни.

О числе убиты в военной операции бойцов он не сообщал.

Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3479 бойцов из ЮФО и 3473 – из СКФО.

Напомним, официально признаны убитыми в военной операции не менее 241 бойца из Чечни (власти обнародовали имена 218 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен).

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

14 января добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

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