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06:54, 12 июля 2025

Военнослужащий из Кабардино-Балкарии получил срок за оставление части

Военный. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к пяти годам колонии жителя Прохладненского района Алихана Ахобекова, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Российские военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться

Военнослужащий Ахобеков признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Ахобеков "6 августа 2024 г. в период мобилизации" без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть в Ростовской области.

"27 января 2025 г. Ахобеков обнаружен по месту своего жительства в ст. Екатериноградской сотрудниками полиции, а с 6 августа 2024 г. до 27 января 2025 г. проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы", - говорится в публикации.

Станица Екатериноградская находится в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.

В суде Ахобеков признал вину "и высказал сожаление о содеянном", сообщил суд. "Ахобекову назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - отмечается в сообщении.

Имя Ахобекова в публикации не названо. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Алихан Ахобеков. Карточка дела обновлена 10 июля, в ней указано, что дело поступило в суд 23 июня, и на первом же заседании, 1 июля, был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Автор: "Кавказский узел"

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