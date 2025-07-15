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Кавказский узел

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11:48, 15 июля 2025

Боец из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО

Мемориальная доска Нургали Куготову. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Баксанского района от 14.07.25, https://t.me/baksraion/9237.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нургали Куготов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 272 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", власти и силовики признали убитыми не менее 271 бойца из Кабардино-Балкарии.

Нургали Куготов убит в военной операции, сообщила администрация Баксанского района. Он родился 20 апреля 1988 года, окончил школу в 2005 году. После срочной службы в армии продолжил служить по контракту в воинской части. Младший сержант Куготов убит в зоне военной операции на Украине 4 декабря 2024 года, посмертно награжден орденом Мужества, говорится в сообщении от  14 июля.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 272 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 257 из них, о гибели еще 14 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
04:56 11.07.2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7000
Не менее 3486 бойцов из СКФО и 3514 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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