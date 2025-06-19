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13:50, 19 июня 2025

Боец из Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Коваленко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 271 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", власти и силовики признали убитыми в ходе СВО не менее 270 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Алексей Коваленко убит в военной операции на Украине сообщила в своем Telegram-канале глава Майского района татьяна Саенко, отчитываясь о передаче родным бойца ордена Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 270 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 257 из них, о гибели еще 14 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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