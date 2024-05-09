Обвинение исчерпало доказательства по делу калмыцких Свидетелей Иеговы*

09 мая 2024, 01:08

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Двое из свидетелей обвинения по делу Кишты Тутиновой, Цаган Халгаевой и Екатерины Меньковой не явились в суд, однако прокурор не стал настаивать на их явке. Тутиновой грозит до десяти лет заключения, Халгаевой и Меньковой - до шести лет.

Как писал "Кавказский узел", суд в Элисте в марте 2023 года поместил Свидетельницу Иеговы* Кишту Тутинову под домашний арест по обвинению в организации экстремистской деятельности. Обыски прошли в квартирах ее сына, а также двух женщин. На заседании 6 мая суд просмотрел тайно сделанные силовиками видеозаписи бесед, на которых женщины между разговорами о погоде и рецептах приготовления пищи обсуждают библейские цитаты. Никто из допрошенных по ходатайству обвинения не подтвердил, что Кишта Тутинова, Цаган Халгаева и Екатерина Менькова допускали экстремистские высказывания.

Обвинение Тутиновой, Халгаевой и Меньковой стало первым в Калмыкии уголовным делом против Свидетелей Иеговы* после решения Верховного суда России о ликвидации их религиозных организаций.

На заседании 8 мая гособвинение завершило представление доказательств, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Кишты Тутиновой Евгения Смелова. Был допрошен сын Тутиновой, также планировалось допросить еще двоих свидетелей, но они не пришли, а обвинение не стало настаивать на их допросе. После этого доказательства начала представлять защита.

"Защита представила положительные характеристики, грамоты, правовые позиции международных органов, выдержки из научных источников о религиозной конфессии Свидетелей Иеговы*, которые положительно характеризуют верующих, их миролюбивые взгляды. Они не вступают в конфликт с законом, уважают порядок и законопослушание", - подчеркнула адвокат.

Смелова уточнила, что Киште Тутиновой предъявлено обвинение в организации деятельности запрещенного объединения (часть 1 статьи 282.2 УК РФ предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы), а остальным подсудимым вменяется участие в экстремистской деятельности (часть 2 той же статьи предполагает от двух до шести лет заключения). Согласно версии обвинения, Тутинова проводила религиозные собрания и непосредственно участвовала в них посредством онлайн-конференций, исполняя молитвы.

Сын Кишты Тутиновой Наран признался, что его мать сильно переживает из-за уголовного преследования. "Как и все мы, конечно, как и я, и мой брат. Она плохого ничего не делала и ничего такого (экстремистского) не высказывала, никого ни к чему не подговаривала. Она ходила, изучала, верила в Бога, - так у каждого есть своя вера", - сказал Наран корреспонденту "Кавказского узла".

Следующее заседание по делу назначено на 29 мая, защита продолжит представлять суду свои доказательства.

Следователи вменяют Свидетелям Иеговы* попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, тогда как сами верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию. Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.