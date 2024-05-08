Алтан Музаев. Стоп-кадр видео из Telegram-канала КалмГУ от 07.05.24, https://t.me/kalmguoficial/7877

08 мая 2024, 23:11

Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине

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Алтан Музаев убит в зоне боевых действий. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 78 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 8 мая стало известно о том, что в ходе военной операции на Украине убиты как минимум 77 военных из Калмыкии.

Уроженец Ики-Бурульского района, выпускник Калмыцкого госуниверситета Алтан Музаев убит в боях на Украине, говорится в сообщении в Telegram-канале университета.

27 октября 2022 года он был мобилизован, служил в звании гвардии сержанта, командовал отделением, а затем и взводом. Убит 1 сентября 2023 года в Запорожской области, ему было 38 лет, указано в сообщении от 7 мая.

Таким образом, официально власти признали убитыми не менее 78 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Контрактник из Калмыкии погиб на Украине", "Два бойца из Элисты погибли в зоне военных действий", "Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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