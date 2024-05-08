Мемориальная доска Михаилу Прибыткову. Скриншот фото из telegram-канала администрации Лаганского района от 07.05.24, https://t.me/laganskoeRMO/9018

08 мая 2024, 00:04

Семь военных из Лаганского района убиты на Украине

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Михаил Прибытков, Василий Басангов, Алексей Гакиев, Айрат Акужаев, Николай Еремкин, Григорий Лиджиев и Хонгр Мукабенов убиты в боях, сообщила администрация Лаганского района. С начала военной операции на Украине власти официально признали убитыми как минимум 77 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что к 17 апреля власти признали убитыми 70 военных из Калмыкии.

Командир разведывательной диверсионной группы, снайпер Михаил Прибытков убит в военной операции, сообщила 7 мая администрация Лаганского района, информируя об открытии мемориальной доски в школе №1, где он учился. Прибыткову было 22 года, он убит 24 ноября 2022 года, следует из информации на мемориальной доске, которая приложена к публикации в Telegram-канале районной администрации.

В другом сообщении говорится, что 7 мая была открыта мемориальная доска Василию Басангову, который был убит 7 мая 2023 года в возраст 41 года.

О смерти контрактника Алексея Гакиева районные власти проинформировали 21 марта. Гакиев родился в селе Джалыково Лаганского района. Окончил Лаганскую среднюю школу № 3. После завершения срочной службы Алексей выбрал военную карьеру, служил по контракту, в том числе в Чечне. На СВО отправился в 2022 году.

Ранее районные власти сообщали о том, что были убиты Айрат Акужаев и Николай Еремкин, капитан Григорий Лиджиев, а 18 мая 2022 года был убит командир мотострелкового взвода Хонгр (также упоминается как Хонгор) Мукабенов, следует из сообщений в telegram-канале администрации.

Таким образом, официально власти признали убитыми не менее 77 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Контрактник из Калмыкии погиб на Украине", "Два бойца из Элисты погибли в зоне военных действий", "Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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