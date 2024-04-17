Два бойца из Калмыкии убиты в военной операции

17 апреля 2024, 16:15

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Наран Далюев и Валерий Голованов убиты в зоне боевых действий на Украине, сообщила администрация Сарпинского района. С начала военной операции власти признали убитыми как минимум 70 бойцов из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что к 12 апреля власти назвали имена как минимум 68 военных из Калмыкии, убитых в военной операции на Украине.

Наран Далюев убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Сарпинского района, отчитываясь об открытии памятного баннера.

Далюеву было 35 лет, после службы в армии работал животноводом, на военную операцию на Украине отправился добровольно, говорится в сообщении от 16 апреля в Telegram-канале районной администрации.

Ранее районные власти сообщили, что в военной операции на Украине убит Валерий Голованов, уроженец села Садовое. Ему было 32 года, в зону военной операции также отправился добровольно, погиб 24 октября 2023 года, указано в сообщении от 3 ноября 2023 года в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально власти признали убитыми не менее 70 бойцов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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