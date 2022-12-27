Источники сообщили о гибели двух человек в ходе перестрелки с силовиками в Нальчике

27 декабря 2022, 18:06

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Утром 26 декабря в лесу на окраине Нальчика произошла перестрелка, в ходе которой были убиты двое ранее судимых жителей Кабардино-Балкарии, подозреваемых в подготовке взрыва военкомата, сообщили сегодня СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на источники в силовых структурах. Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии не прокомментировали сообщения о перестрелке.

"Кавказский узел" писал, что 1 октября управление МВД по СКФО сообщило о стрельбе по сотрудникам МВД и Росгвардии в Прохладненском районе около железнодорожного полотна, двое нападавших были убиты в перестрелке. Силовики не пострадали. На месте происшествия найдено огнестрельное оружие и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, сообщили в полиции. Двое убитых в Прохладненском районе были террористами, готовившими диверсию на железной дороге, их сообщник задержан, отчиталась ФСБ. Сообщение об убитых в перестрелке с силовиками в Кабардино-Балкарии стало первым за почти 15 месяцев.

В Кабардино-Балкарии убиты в ходе спецоперации силовиков убиты двое местных жителей, сообщил сегодня Telegram-канал Baza.

Двое мужчин планировали напасть на военкомат в городе Чегем. В отношении них было возбуждено уголовное дело, а самих мужчин было решено задержать, говорится в публикации со ссылкой на данные следствия. Задержание происходило в лесу на окраине Нальчика подозреваемые оказали сопротивление и были убиты ответным огнем, указано в сообщении.

Перестрелка произошла 26 декабря в 5:25 мск в лесу, примерно в одном километре от ресторана "Сосруко". Полицейские совместно с оперативниками открыли ответный огонь по двум мужчинам во время разведывательно-поисковых мероприятий. При попытке установить их личности мужчины начали стрелять в сотрудников из оружия, сообщил сегодня телеканал "Рен ТВ" на своем сайте.

Мужчины имели судимости. Один отбывал наказание за грабежи, разбой, умышленное причинение тяжкого вреда, незаконное приобретение и хранение наркотиков, незаконное приобретение оружия. Второй также отбывал наказание за грабежи, угрозы убийством, покушение на изнасилование, разбой, указано в сообщении.

Telegram-канал Shot приводит другую версию развития событий. По его данным, спецназовцы окружили убежище двух подозреваемых в лесу. Сдаваться они отказались и стали отстреливаться, и в результате были убиты. Во время спецоперации никто из бойцов и мирных жителей не пострадал.

Силовики обнаружили на месте перестрелки автомат Калашникова и пистолет Макарова с полными магазинами и самодельное взрывное устройство мощностью два килограмма в тротиловом эквиваленте, снаряжённое гвоздями. К нему был подключён мобильный телефон, предварительно, для дистанционного подрыва. Кроме того, у подозреваемых нашли 50 тысяч рублей и пять сотовых телефонов, указано в публикации

"Кавказский узел" не может проверить достоверность информации о перестрелке, опубликованной указанными Telegram-каналами.

На сайте и в соцсетях Управления МВД и Следкома по Кабардино-Балкарии к 17.40 мск не содержится информации о перестрелке на окраине Нальчика.

Пользователи соцсетей сообщили, что слышали звуки стрельбы. "Сегодня утром после азана (призыв к молитве - Прим. "Кавказского узла"), я услышала пару-тройку взрывов, автоматные очереди и пистолетную перестрелку. Кто-нибудь в курсе, что это было?" - написала 26 декабря в группе "Другой Нальчик" в соцсети Facebook* пользователь Белла Шумная. "С 4 утра слышал тяжёлые боезаряды. Утром, когда ехал на работу увидел силовиков, которые перекрывали дорогу между Хасаньей и Вольным аулом", - ответил ей Заурбек Шахмурзаев. "Шла вечером из бассейна пешком из Долинска, много полиции с мигалками", - написала Оксана Янга.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.