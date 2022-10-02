ФСБ объявила террористами двух убитых в Кабардино-Балкарии

02 октября 2022, 16:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двое убитых в Прохладненском районе были террористами, готовившими диверсию на железной дороге, их сообщник задержан, отчиталась ФСБ. Сообщение об убитых в перестрелке с силовиками в Кабардино-Балкарии стало первым за почти 15 месяцев.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября управление МВД по СКФО сообщило, что в Прохладненском районе двое подозреваемых в причастности к особо тяжким преступлениям открыли стрельбу по сотрудникам МВД и Росгвардии около железнодорожного полотна и были убиты в перестрелке. Силовики не пострадали. На месте происшествия найдено огнестрельное оружие и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, сообщили в полиции.

ФСБ сообщила о задержании сообщника убитых

В Прохладненском районе ФСБ совместно с СКР, МВД и Росгвардией предотвратила "диверсионно-террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарии", заявила сегодня ФСБ.

По версии спецслужбы, в результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал имени Ленина около станицы Солдатской были обнаружены "двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном".

"При попытке задержания указанных лиц, они оказали вооруженное сопротивление, в результате чего ответным огнем были нейтрализованы. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет", - говорится в сообщении на сайте ФСБ.

На месте перестрелки найдены взрывное устройство, автомат, пистолет и боеприпасы. "В адресе проживания одного из преступников изъяты компоненты и инструменты для изготовления взрывных устройств, средства коммуникации, содержащие сведения, подтверждающие преступные намерения. Кроме того, задержан сообщник террористов", - отмечается в публикации.

Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщила ФСБ.

Перестрелка с силовиками стала первой в Кабардино-Балкарии почти за 15 месяцев

Перестрелка в Прохладненском районе стала в 2022 году первым подобным инцидентом в Кабардино-Балкарии. По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, последняя спецоперация, в которой силовиками были убиты люди, произошла в республике в ночь на 3 июля 2021 года.

Тогда в Нальчике и Баксане был введен режим контртеррористической операции.. Национальный антитеррористический комитет объявил, что в ходе спецоперации убиты пять боевиков. По версии следствия, силовики блокировали две вооруженные группы общей численностью пять человек в Нальчике и окрестностях селения Баксаненок. В ответ на требование сдаться они открыли по силовикам стрельбу и были убиты.

По данным журналистки Надежды Кеворковой, все пять человек, объявленные убитыми в спецоперации, были ранее похищены. «Баразов Анзор, Мендохов Арсен, Чихрадзе Тамаз, Шогенов Хасан, Хасанби Хупсиргенов - все были похищены, трупы свезены в некий садовый домик, объявлена КТО и инсценирован "бой"», - рассказала она со ссылкой на собственные источники.

8 февраля 2022 года Национальный антитеррористический комитет сообщил, что члены ячеек международных террористических организаций готовили теракты в учебных заведениях Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья. В апреле глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил, что дополнительные антитеррористические меры вводятся на социальных, туристических, промышленных, транспортных объектах, а также объектах топливно-промышленного комплекса республики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.