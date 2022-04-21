Антитеррористические меры усилены в Кабардино-Балкарии

21 апреля 2022, 23:39

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков распорядился повысить антитеррористическую защищенность туристических, промышленных и транспортных объектов региона.

Как писал "Кавказский узел", члены ячеек международных террористических организаций готовили теракты в учебных заведениях Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья, сообщил 8 февраля Национальный антитеррористический комитет.

На социальных, туристических, промышленных, транспортных объектах, а также объектах топливно-промышленного комплекса Кабардино-Балкарии вводят дополнительные меры антитеррористической безопасности, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

По словам Кокова, будет усилена ответственность должностных лиц за исполнение решений антитеррористической комиссии по обеспечению безопасности таких объектов.

"Кавказский узел" на собственных материалах и информации из открытых источников ведет статистику жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе. В последние годы в республике не фиксировалось терактов и подрывов.

В первом квартале этого года сведений о жертвах в Кабардино-Балкарии не поступало. В 2021 году в Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации были убиты пять человек, которых Национальный антитеррористический комитет назвал боевиками.

22 июля 2020 года ФСБ отчиталась о предотвращенном в Кабардино-Балкарии теракте и сообщила, что при попытке задержания в Чегемском районе убиты четыре члена террористической организации. 24 марта 2020 года силовики, получив информацию о подготовке теракта, попытались задержать трех подозреваемых близ села Кременчуг-Константиновского в Баксанском районе. В ходе перестрелки все трое были убиты.

Приведенная статистика не может со стопроцентной точностью отразить число жертв. Не все данные попадают в новостные сводки. Не всегда возможно проверить, насколько соответствуют действительности заявления правоохранительных органов, а новые данные о событиях отчетного периода становятся известными иногда уже после публикации статистики на "Кавказском узле".

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