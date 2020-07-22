22 июля 2020, 16:27

ФСБ отчиталась о предотвращенном в Кабардино-Балкарии теракте

При попытке задержания в Чегемском районе убиты четыре члена террористической организации, которые готовили теракт, сообщила ФСБ.

По версии ФСБ, силовики попытались задержать в горно-лесистой местности Чегемского района четырех членов запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

При задержании эти люди оказали вооруженное сопротивление и были убиты, сообщила спецслужба. На месте перестрелки силовики нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы, пишет сегодня РИА Новости.

"По месту их конспиративного проживания в Нальчике найдено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками международной террористической организации с обсуждением планируемого теракта", - цитирует сегодня ТАСС сообщение пресс-центра ФСБ.

Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт") и ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия"), информирует агентство.

"Кавказский узел" писал также, что 7 июля ФСБ рапортовала о предотвращенном теракте в Астрахани, а 13 июля – о задержании членов ИГ*, готовивших теракт в Ростовской области. Два за неделю отчета о предотвращении терактов на юге России призваны представить ФСБ эффективной организацией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Свидетель обвинения заявил об угрозах следователя по делу четырех буйнакцев", "Сестра Тимура Тумгоева сообщила о его переводе в карцер", "Смягчен приговор астраханке по делу о финансировании ИГ*".

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