Жительница Камызякского района, осужденная по делу о финансировании ячейки ИГ*. Стоп-кадр канала YouTube "Следственный комитет Российской Федерации" https://www.youtube.com/watch?v=cyeEG5FExMA&feature=youtu.be

23 января 2020, 22:30

Смягчен приговор астраханке по делу о финансировании ИГ*

Апелляционный военный суд на три года сократил срок наказания для жительницы Астраханской области Раушан Газизовой, осужденной за сбор не менее 200 тысяч рублей для основателя ячейки запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство».

Как писал "Кавказский узел", жительница Камызякского района, подозреваемая в организации ячейки ИГ* и финансировании террористов, была задержана в Астрахани в феврале 2019 года. В ноябре 2019 года астраханка была признана виновной и приговорена к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Судом установлено, что осужденная была одним из организаторов законспирированной ячейки ИГ*, которая собирала деньги для финансирования деятельности этой организации в Москве, Астрахани, Томске и ряде субъектов СКФО. С 2016 года по февраль 2019 года женщина в закрытых чатах соцсети размещала реквизиты банковских карт и собрала не менее 200 тысяч рублей для основателя ячейки. Кроме того, она распространяла в соцсети экстремистские аудио- и видеоматериалы.

Коллегия Апелляционного военного суда рассмотрела жалобу защиты Раушан Газизовой на решение суда первой инстанции и подтвердила виновность жительницы Астраханской области, но смягчила ей приговор, проинформировал корреспондента "Кавказского узла" представитель суда.

По данным сотрудника суда, коллегия сократила срок наказания Газизовой на три года, то есть до пяти лет колонии. Дату рассмотрения апелляции в суде не назвали.

Комментариями Раушан Газизовой и ее представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Дело "астраханских стрелков" возвращено в суд", "Тенденция роста напряженности на Северном Кавказе распространилась на весь юг России и центр страны", "Уроженцы Чечни и Дагестана заподозрены в нападении на астраханских полицейских".

Автор: Валерий  Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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