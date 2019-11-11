11 ноября 2019, 20:57

Жительница Астраханской области получила восемь лет колонии за финансирование ИГ*

Жительница Камызякского района Астраханской области признана виновной в том, что в составе организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство" собирала деньги для террористов.

Как писал "Кавказский узел", жительница Камызякского района, подозреваемая в организации ячейки ИГ* и финансировании террористов, была задержана в Астрахани в феврале.

Судом установлено, что жительница Камызякского района была одним из организаторов законспирированной ячейки ИГ*, которая собирала деньги для финансирования деятельности этой организации в Москве, Астрахани, Томске и ряде субъектов СКФО. С 2016 года по февраль 2019 года женщина в закрытых чатах соцсети размещала реквизиты банковских карт и собрала не менее 200 тысяч рублей для основателя ячейки. Кроме того, она распространяла в соцсети экстремистские аудио и видеоматериалы, сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

По данным ведомства, в поле зрения правоохранительных органов женщина попала в 2018 году во время операции против группы подозреваемых в причастности к террористам. Организаторы этой группы были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Во время обысков в доме жительницы Камызякского района силовики нашли мобильные телефоны с сообщениями о перечислении денег для боевиков. В качестве свидетелей по делу были допрошены более 70 человек, в том числе из Дагестана, Чечни, Мурманской и Московской областей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Женщина признана виновной в содействии террористической деятельности в форме финансирования терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК России). Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, проинформировало региональное управление СКР.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Дело "астраханских стрелков" возвращено в суд", "Тенденция роста напряженности на Северном Кавказе распространилась на весь юг России и центр страны", "Уроженцы Чечни и Дагестана заподозрены в нападении на астраханских полицейских".

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