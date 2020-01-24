Свидетель обвинения заявил об угрозах следователя по делу четырех буйнакцев

24 января 2020, 00:29

Родной брат обвиняемого в причастности к террористам Али Рамазанова сообщил в суде, что следователь дописал его показания и угрозами требовал подписать протокол допроса. После заявлений брата Рамазанова обвинение может лишиться основного свидетеля, считает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября 2019 года было завершено расследование дела четырех жителей Буйнакска – Самата Татарханова, Данияла Загирова, Рамазана Закарьяева и Али Рамазанова. Родственники арестованных заявляли об их невиновности, а защита требовала у следователей видео с присягой ИГ*, чтобы доказать его постановочный характер. Мать одного из обвиняемых, Рамазана Закарьяева, сообщила, что видела на теле сына следы пыток. На заседании 14 января Загиров и Татарханов узнали в суде силовика и заявили о давлении с его стороны. Свидетель объявил показания молодых людей оговором.

Все четверо обвиняемых отказались от своих показаний, сославшись на самооговор под пытками, сообщили правозащитники. Молодые люди заявляли, что после задержания их пытали током, а также вывезли в лес и под дулами автоматов заставили прочитать перед видеокамерой присягу лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*. Заявление жителей Буйнакска о вынужденной записи присяги ИГ* – уникальное для Дагестана явление, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитник и адвокат.

На заседании 23 января в Южном военном суде продолжилось рассмотрение дела четверых молодых жителей Буйнакска, обвиняемых в причастности к террористам. На процессе присутствовали гособвинитель и пять адвокатов, родственники и друзья подсудимых в суд не приехали, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который был единственным представителем СМИ на процессе.

Подсудимые заявляли о пытках после задержания

Во время заседания по видеоконференцсвязи с Когалымским городским судом был допрошен свидетель обвинения 24-летний Иса Рамазанов, который приходится родным братом одному из подсудимых, Али Рамазанову. В начале своего выступления свидетель сообщил, что был знаком с подсудимыми до их задержания и готов давать показания на русском языке. Иса Рамазанов рассказал о себе: он родился в дагестанском селе Карамахи, где на данный момент зарегистрирован, но сейчас проживает в городе Когалым Тюменской области.

Иса был осужден 8 мая 2019 года Буйнакским райсудом по ч.1 ст.222.1 УК России "Незаконное хранение взрывчатых устройств" на 1 год и 10 суток колонии общего режима, в которой он не находился, потому что ему был зачислен срок пребывания в СИЗО. Свидетель также пояснил, что 16 октября 2018 года силовики задержали его в Буйнакске после обыска в его доме, в ходе которого нашли гранату Ф-1 без запала, револьвер и патроны. По его словам, через два дня он узнал, что брата Али также задержали по неизвестной ему причине, а 22 октября он с ним встретился в изоляторе временного содержания.

"Али выглядел запуганным, неадекватно себя вел и не мог объяснить, по какой причине его арестовали. Я спросил его: "что случилось?". Но он молчал, ничего не мог объяснить и только сказал, что его пытали электрическим током", - рассказал в суде свидетель.

Иса Рамазанов также рассказал, что познакомился с подсудимыми Саматом Татархановым и Рамазаном Закарьяевым, когда они приходили в гости к его брату, а с Даниялом Загировым встречался в мечети имама Шафии в Буйнакске. С Загировым, по его словам, он также сидел в одной камере СИЗО спустя два месяца после задержания в декабре 2018 года. Во время пребывания в камере Загиров рассказал Исе, как задерживали подсудимых, заставляли сниматься на видео с клятвой ИГ*, показывал документы по их делу, сообщил свидетель.

"Загиров рассказал мне, что 19 октября 2018 года ему позвонил Самат Татарханов и попросил о встрече у светофора на улице Имама Гази-Магомеда. Когда он подошел туда, к нему вышли трое мужчин и посадили в машину, где надели мешок на голову. Даниял (Загиров) также сказал, что его пытали током, потом вывезли в лес, где специально заставили снять видео. Он говорил, что не виновен и отказывается от своих первоначальных показаний", - пояснил Иса Рамазанов.

Получив видео присяги, адвокаты направили ее в "Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и оценки". Экспертиза показала, что клятвы были даны под давлением – за кадром на молодых людей воздействовал манипулятор, заявил в начале сентября адвокат Арсен Магомедов. "Кавказский узел" на тот момент не располагал копией итогового заключения экспертизы, проведенной "Санкт-Петербургским институтом независимой экспертизы и оценки".

Свидетель сообщил об угрозах следователя

Свидетель также опроверг свои показания, данные во время следствия по делу подсудимых в 2019 году после освобождения из СИЗО. По его словам, "в протоколе допроса много такого, чего он не говорил".

"Когда я освободился, меня вызвали в Следственный комитет, где следователь задавал мне вопросы, а я отвечал. После допроса он мне показал протокол допроса на мониторе компьютера. Когда я прочитал, там были нестыковки, которые следователь добавил от себя. Я сказал ему, чтобы он исправил. Следователь сказал: "хорошо, я исправлю, приходи завтра, я напечатаю, а ты подпишешь" […] Я пришел на следующий день, но смог ознакомиться с протоколом только частично: следователь меня торопил, говорил, что у него и помимо меня много работы. Говорил: "здесь подпиши, здесь подпиши, и все", - пояснил суду обстоятельства своего допроса Иса Рамазанов.

На вопрос прокурора, оказывал ли следователь на него давление, Иса Рамазанов ответил утвердительно. "Если не подпишешь, я тебя посажу, материал соберу", - рассказал в суде свидетель.

Иса Рамазанов рассказал суду, что не слышал от подсудимых разговоров о создании вооруженной группы, обсуждений событий в Сирии и ИГ*, о том, как создавать взрывчатые устройства. "Я, как самый старший, понимал, что это серьезные темы, и могут быть последствия", - сказал Иса Рамазанов.

Он также отметил, что никаких флагов подсудимым он не давал, а пять флагов зеленого цвета и один - черного, которые хранились у него дома, были изъяты при обыске. Иса Рамазанов также заявил, что ему неизвестно, приобретал ли кто-нибудь из подсудимых оружие. "Я видел в документах дела, якобы они приобрели что-то такое, но я сам таких показаний не давал", - заявил свидетель.

После выступления свидетеля прокурор заявил ходатайство о заслушивании показаний Исы Рамазанова, которые он дал на предварительном следствии, "в связи с существенными противоречиями в показаниях, данными им в суде". Суд удовлетворил это ходатайство.

В показаниях Исы Рамазанова, зачитанных прокурором, в частности говорилось, что черный флаг у него взял кто-то из подсудимых - либо Закарьяев, либо Татарханов. Также свидетель знал, что подсудимые, с их слов, смотрят в интернете, как готовить взрывные устройства, и другие обучающие ролики, чтобы затем создать вооруженную группу. Как следует из показаний Исы Рамазанова, ему было известно, что у них было оружие.

Следующее заседание было назначено на 10.00 мск 24 января.

Закарьяев, Рамазанов, Татарханов обвиняются в создании террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК России), а также по ст. 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Всем четырем подсудимым вменяется создание и участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом (ч. 2 ст. 208.УК России), участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК России), а также незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222.1 УК России). Загирову также предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 208 УК России) и в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

Показания Исы Рамазанова являются ключевыми для обвинения

Если суд примет во внимание показания Исы Рамазанова, данные им в суде, то сторона обвинения лишится основного свидетеля по делу, прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" после заседания показания свидетеля адвокат Арсен Шабанов.

"Иса Рамазанов - один из ключевых свидетелей обвинения, потому что, если смотреть на протокол допроса, который он сейчас опровергает, он почти очевидец преступления, который сам видел, как подсудимые готовились, обучались. Таких свидетелей у следствия практически нет, кроме одного засекреченного. И если суд поверит тем показаниям, которые Иса дал сейчас в суде, то, можно сказать, что обвинение лишается одного из основных своих доказательств", - пояснил адвокат, добавив, что оценку показаниям свидетеля будет давать суд.

Ранее адвокат Арсен Шибанов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пока не собирается обжаловать отказ в возбуждении дела по поводу угроз и давления силовиков в отношении своих подзащитных. "Еще рановато. Надо выждать [...] Надо сначала опросить свидетелей, в суде мои подзащитные могут опознать кого-то. Мне необходимо знать имена тех, кто причастен к их похищению и пыткам", - сказал адвокат. Также он сказал, что надеется найти дополнительные доказательства пыток при допросе свидетелей.

Срока для обжалования отказа в возбуждении дела по поводу пыток подсудимых нет, заявил адвокат. "Нет срока. Добиваться возбуждения уголовного дела можно в пределах срока давности привлечения к уголовной ответственности по ст. 286 УК России (Превышение должностных полномочий. – Прим. "Кавказского узла")", - отметил Шабанов.

По его словам, прежде чем обжаловать отказ, защита хочет заслушать оставшихся свидетелей обвинения. "Свидетелей обвинения около сорока, допросили только 22, осталось еще почти половина. Сейчас мы узнаем некоторые подробности, увидим людей, заслушаем их показания, потом в жалобе будем на это ссылаться", - пояснил адвокат Шабанов.

"В Дагестане – и не только в Дагестане – за полтора десятилетия формирования правоохранительных практик по борьбе с терроризмом и экстремизмом КТО, массовые аресты в мечетях, постановка на учет, похищения людей, организация уголовных дел на основе оговора под давлением, фальсификации улик или самооговора под пытками сложились в самоподдерживающуюся систему", - отмечал ранее руководитель Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Денис Соколов. Он считает, что эта машина "функционирует в интересах большой группы работников правоохранительных органов". Подробности о сложившейся в Дагестане системе приведены Соколовым в материале "Соколов: "антитеррористический комбайн" ломает жизни дагестанцев", опубликованном на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" собрал материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее – ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.