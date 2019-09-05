Независимые эксперты сочли присягу буйнакцев ИГ* результатом манипуляции

05 сентября 2019, 23:07

Экспертиза видео присяги четырех жителей Буйнакска лидеру "Исламского государства"* показала, что за кадром на них воздействовал манипулятор, заявил адвокат обвиняемых. Петербургские эксперты нашли нарушения в работе дагестанских коллег, которые ранее не нашли на видео признаков принуждения, утверждает защита.

Как писал "Кавказский узел", четыре жителя Буйнакска - Самат Татарханов, Даниял Загиров, Рамазан Закарьяев и Али Рамазанов - обвинены в незаконном обороте оружия и организации террористического сообщества. Даниялу Загирову также инкриминируют публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 3 сентября следователи сообщили, что прокуратура утвердила обвинительное заключение.

23 мая правозащитники сообщили, что все четверо обвиняемых отказались от своих показаний, сославшись на самооговор под пытками. Молодые люди заявляли, что после задержания их пытали током, а также вывезли в лес и под дулами автоматов заставили прочитать перед видеокамерой присягу лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*. Заявление жителей Буйнакска о вынужденной записи присяги ИГ* - уникальное для Дагестана явление, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитник и адвокат.

"Санкт-Петербургский институт независимой экспертизы и оценки" по заказу родственников обвиняемых и защиты изучил видео присяги ИГ* и подтвердил, что клятвы были даны под давлением, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Магомедов. "Экспертиза завершена, но итоговое заключение мы еще не получили. Как мне сообщили, исследование показало, что мои подзащитные на видео записи действуют не по своей воле, а под давлением психологического воздействия лидера-манипулятора, то есть четко видны признаки давления на них. Также специалисты отметили, что на записи есть признаки постановки, и что снимает видео лидер-манипулятор. Кроме этого, по версии экспертов, речь моих подзащитных на видеозаписи не является свободной - они зачитывают заранее заготовленный кем-то текст, произносят они это все не добровольно", - рассказал Магомедов.

Кроме того, петербургские специалисты указали на нарушения, допущенные при проведении судебно-психологической экспертизы видеозаписи в Дагестане, утверждает адвокат. "[Дагестанским] экспертом не были даны научно обоснованные ответы на вопросы, поставленные перед ним", - добавил Армен Магомедов, сославшись на выводы петербуржцев.

"Кавказский узел" не располагает копией итогового заключения экспертизы, проведенной "Санкт-Петербургским институтом независимой экспертизы и оценки".

Согласно обвинительному заключению, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Закарьяев, Татарханов и Рамазанов создали ячейку ИГ* в январе 2017 года, а в июне 2018 года к ним присоединился и Загиров. Они прошли обучение, включающее психологическую подготовку и получение навыков обращения с оружием и взрывными устройствами, утверждает следствие. В обвинительном заключении уточняется, что все эти знания участники группы почерпнули из интернета. Навыки отрабатывались на практике - так, в феврале 2017 года обвиняемые самостоятельно изготовили взрывчатое вещество, проверив его действие, говорится в обвинительном заключении.

В августе 2018 года участники группы вооружились, приобретя самодельный пистолет, боеприпасы, гранаты и холодное оружие, а в октябре того же года присягнули "Исламскому государству"*, вскоре после чего и были задержаны, утверждает следствие. Это оружие и флаг "Джихада" указаны в документе в качестве вещественных доказательств по делу. Доказательствами следствие также считает показания обвиняемых и экспертизу видео присяги, сделанную в Дагестане.

Кроме того, Загиров в феврале 2018 года разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" такие аудиоматериалы, как "Обращение официального представителя исламского государства*", "Ахмад Мединский - Обращение к братьям на Кавказе", и видео, которые, по мнению следствия, содержат призывы к экстремизму, утверждается в обвинительном заключении.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.